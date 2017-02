Van der Ende: "Voer de videoscheidsrechter zo snel mogelijk in"

De rode kaarten van Elvis Manu en Juninho Bacuna; het afgekeurde doelpunt van FC Utrecht tegen PSV. De arbitrage in de Eredivisie is de laatste weken weer veelbesproken. Voor scheidsrechters blijkt het onmogelijk om alles te zien tijdens een wedstrijd. Én dus moet de videoscheidsrechter snel worden ingevoerd. Toch? "Wat mij betreft zeker", vertelt voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende. "Scheidsrechters hebben op dit moment invloed op de competitiestand, dat lijkt me zeker niet de bedoeling."

“ Scheidsrechters hebben op dit moment invloed op de competitiestand, dat lijkt me zeker niet de bedoeling”

In plaats van met een 0-1 voorsprong ging FC Utrecht zondagmiddag de rust in met een doelpuntloze stand tegen PSV. Onterecht, want de goal van Nacer Barazite was duidelijk géén buitenspel. "Dus ging het in de pauze vooral over de boosheid van de afgekeurde goal, in plaats van over tactiek", denkt Van der Ende tegenover ELF Voetbal. "Op deze manier heeft de scheidsrechter gewoon een grote invloed op het verloop van de competitie. Sommigen noemen dat het romantiek van het voetbal. Maar eerlijkheid staat daar bij mij wel boven."

De videoscheidsrechter invoeren is een goede oplossing om dat tegen te gaan, vindt Van der Ende. "Ik ben zeker een voorstander. Maar dan wel overal in de Eredivisie, anders is het alsnog oneerlijk. Het is toch gek dat er nu bijvoorbeeld maar bij één wedstrijd doellijntechnologie is? In Engeland hebben ze dat al een stuk beter geregeld."

Dronken

Enkele weken eerder werd FC Utrecht door de videoscheidsrechter een penalty ontnomen, die door Pol van Boekel in het bekerduel met SC Cambuur wel gegeven werd. "Het eindresultaat van die beslissing, namelijk dat het geen strafschop was, was heel mooi. Alleen de weg naar die beslssing moet wel beter geregeld worden. Van Boekel hing over de boarding alsof hij te veel gedronken had en moest overgeven. Bovendien kwamen er meteen fanatieke supporters naar beneden gerend om dingen te roepen. Je moet de geloofwardigheid van de scheidsrechter bij zo'n videomoment wel beschermen."

Historie in de Galgenwaard: na een 'on field review' geeft scheidsrechter Pol van Boekel géén penalty aan FC Utrecht. #utrcam #knvbbeker pic.twitter.com/mTBZclm19z — FOX Sports (@FOXSportsnl) 25 januari 2017

In het stadion zag Van der Ende hoe dát bewuste moment het fluiten van Van Boekel deed veranderen. "Er was nog geen gele kaart gevallen, maar in de minuten daana vielen er opeens drie gele kaarten. Misschien heeft dat toch te maken met de druk die vanuit het publiek werd uitgeoefend. En bij ieder volgend moment maakten alle FC Utrecht-supporters met hun handen tv-gebaartjes. Dat is voor de scheidsrechter ook niet lekker."

Één van de manieren om dat tegen te gaan is volgens de oud-arbiter door de openheid van zo'n beslissing te vergroten. "Show het bekeken moment op de schermen in de stadions en roep eventueel zelfs om waarom én welke beslissing wordt genomen door de scheidsrechter. In het American football doen ze dat ook zo. Niet iedereen hoeft het er dan mee eens te zijn, maar ze weten in elk geval wat er gebeurt."

Maan

Als het aan Van der Ende duurt het niet lang meer voor de videoscheidsrechter definitief wordt ingevoerd. "We reizen al veertig jaar naar de maan, maar in het voetbal kunnen we geen tv gebruiken als hulpmiddel. Dat kan niet meer in deze tijd. Je kunt ook invoeren dat elke coach twee of drie momenten krijgt, zoals in het tennis. Dan had PSV een moment kunnen aanvragen bij de goal van FC Utrecht, als ze twijfelden aan buitenspel. Op die manier wordt de competitie eerlijker en heeft de arbitrage geen invloed meer op de eindstand. Dat lijkt mij namelijk niet de bedoeling."