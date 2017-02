Kramer is een gevaar voor Feyenoord in de titelstrijd

De kont tegen de krib gooien. Het was niet bepaald een handige actie van Michiel Kramer om de zondagtraining van Feyenoord over te slaan. Wat Dirk Kuijt mocht, dacht de lange spits van de koploper van de Eredivisie ook wel te mogen. Een misvatting die hem weleens duur kan komen te staan. Zeker als hem hetzelfde lot als Colin Kazim-Richards wacht.

Het is een publiek geheim dat de technische staf zich al langer ergert aan de lakse houding van Kramer tijdens de warming-up van de wedstrijden van Feyenoord, waarvan de spits niet aan de aftrap verschijnt. De nonchalance van de aanvaller werkt met name ergernis bij trainer Giovanni van Bronckhorst. Niet voor niets passeert de oefenmeester hem al weken.

Met zijn gedrag is Kramer een van de weinige rotte appels in de selectie van Feyenoord en daarmee begeeft hij zich op glad ijs. Al zeven duels op rij kwam Kramer niet in actie voor de Rotterdammers en daarin werd even zo vaak gewonnen door Feyenoord. Met slechts één tegengoal en achttien doelpunten voor is de balans in die wedstrijden ook nog eens geweldig. Op dit moment heeft Feyenoord spits Kramer helemaal niet nodig.

155 minuten

Sowieso speelde de aanvaller slechts 155 minuten in de Eredivisie dit seizoen. Alleen in de uitduels tegen NEC (1-2) en FC Utrecht (3-3) had zijn invalbeurt echt een meerwaarde. Zijn laatste optreden was dus al een kleine drie maanden geleden. Wisselen doet Van Bronckhorst sowieso niet bovenmatig, maar de keren dat hij na de winterstop iets verandert brengt hij bijna altijd Bilal Basacikoglu binnen de lijnen. Óf hij rouleert voor even op het overvolle middenveld.

Feyenoord mag dan wel anderhalf miljoen euro hebben geïnvesteerd in Kramer, als Van Bronckhorst ook maar enigszins aanleiding ziet om de spits uit de selectie te zetten, zou de oefenmeester dat zomaar eens kunnen doen. Een rol lijkt er namelijk niet meer weggelegd voor hem en elk mogelijk struikelblok op weg naar de titel wil Van Bronckhorst vermijden. Bovendien moet Gio een daad stellen richting de andere wisselspelers op de goed bezette bank van Feyenoord. Anders kan de discpline bij hen ook drastisch minder worden.

Dát Van Bronckhorst in staat is tot een dergelijke beslissing bleek eerder met Kazim-Richards wel. Hoewel de geboren Turk op het veld nog een veel grotere rol had dan Kramer op dit moment, werd ook hij wegens openlijk wangedrag uit de selectie gezet. Hij keerde nooit meer terug in het shirt van Feyenoord en vertrok zo snel als het maar kon. Staat Kramer hetzelfde lot te wachten of is hij (nog) geen bedreiging voor Feyenoord op weg naar de titel. Wat vind jij?



Gaat Kramer zijn voorganger Kazim achterna bij Feyenoord?