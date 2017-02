'Slimmigheidje' van Ajacied Veltman als schande de wereld over

Misschien begon de onsportieve actie van Joël Veltman tegen Sparta Rotterdam als grap. Inmiddels is het een flinke rel in de mondiale voetbalwereld. De actie van de co-captain van Ajax heeft heel wat reacties losgemaakt in binnen en buitenland. ELF Voetbal zet een aantal op een rijtje.

"Schokkend, onsportief gedrag", kopt het Britse DailyMail over de actie van de Ajacied, terwijl The Telegraph nog een stapje verder gaat. "Het is de meest onsportieve actie allertijden." Sowieso denkt het laatstgenoemde medium dat dit nog weleens vervelende consequenties kan hebben voor Veltman. "In januari stond hij in de belangstelling van Arsenal en West Ham United. Maar dit gedrag wordt in de Premier League zeker niet geaccepteerd."



Ook de kansen op een transfer naar Italië zijn flink ingeboet. "Een van de meest onsportieve acties ooit", oordeelt fcinter1908.it namelijk keihard. "Hij maakte gebruik van het vertrouwen dat de Sparta-spelers in hem hadden." Ook het toonaangevende ESPN heeft geen goed woord over voor Veltman. "Op deze manier vervalst hij het spel." Ook in Polen, het land waaruit Europa League-opponent Legia Warschau komt, wordt er met schande geoordeeld over dit moment. Veltman kan zijn borst dus nat maken voor het duel in Polen.



Hoe zou bondscoach Blind oordelen over deze actie van Veltman?



Vleesetende Uruguayaan

Voor de hardste woorden moeten we echter terug naar Engeland, waar The Sun met het mes tussen de tanden schrijft over Veltman. De actie wordt zelfs vergeleken met de beet van Luis Suárez in Otman Bakkal. "En zelfs de vleesetende Uruguayaan zou twee keer nadenken of hij voordeel wil halen op de manier zoals Veltman deed", schrijven ze. "Een ongelofelijk gebrek aan sportiviteit."

Het 'slimmigheidje' van Veltman, zoals hij het zelf noemde, kan de verdediger weleens duur komen te staan. Zijn naam gaat momenteel vooral vanwege schande over de wereld en hetzelfde geldt voor het product Ajax. Ook de Amsterdammers zullen daarom totaal niet blij zijn met het gedrag van hun co-captain.