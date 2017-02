De Wolf over Kramer: "Niemand is groter dan de club"

“Ik vind het niet vreemd als ik de berichten van afgelopen dagen lees”, zegt De Wolf tegenover ELF Voetbal. “Niemand is groter dan de club. Ik snap zijn frustraties en irritaties wel. Als je niet vaak mag invallen moet je het alleen juist op de trainingen en in de wedstrijden bij het tweede elftal laten zien.”



“Kramer is een Feyenoord-supporter in hart en nieren en dan wil je toch geen onrust veroorzaken? Helemaal niet in een jaar waarin iedereen zo erg op een kampioenschap hoopt. Daar wil je toch juist onderdeel van zijn? Laten we hopen dat hij hier van leert en dat hij daarna vooral zijn voeten laat spreken en belangrijk is voor de club.”