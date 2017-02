Acht rare fratsen van Feyenoord-stoorzender Michiel Kramer

Het seizoen 2016/2017 verloopt tot dusver uitstekend voor Feyenoord. De ploeg staat vanaf de eerste speelronde fier bovenaan en de bankzitters hebben geen enkele reden tot klagen. Toch zit er een stoorzender in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Spits Michiel Kramer kan maar moeilijk leven met zijn reserverol en had bepaald geen trek in een training na afloop van Feyenoord - FC Groningen (2-0). Het is niet de eerste keer in zijn carrière dat Kramer voor onrust zorgt.

1. Elleboog bij Cillessen (01-12-2013)

Tja… Kijk en oordeel zelf (vanaf 1.00). Na twee beroepszaken leverde het Kramer een schorsing op van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.



2. Slaan van Van der Pavert (04-10-2015)

Actie vanaf 0.57. Aanvankelijk eiste de aanklager ook hier een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De spits ging en beroep en dit keer met succes: de beroepscommissie sprak hem vrij.



3. Tik bij Veltman (28-10-2015)

Het aantal opstootjes was niet op één hand te tellen tijdens de bekerklassieker van 2015. Eén daarvan ontstond nadat Kramer een tik uitdeelde aan het adres van Joël Veltman. De aanklager vond het niet nodig om een onderzoek te starten. Vanaf 1:31:45.



4. Scheldpartij met Weghorst (06-12-2015)

"Ik neuk je focking moeder", sneerde Weghorst naar Kramer. Het was een reactie op een reeks provocaties van de Feyenoord-spits. Hij zou onder andere het 'k-woord' hebben geroepen richting Weghorst.



5. Elleboog bij Zomer (06-12-2015)

In dezelfde wedstrijd, Feyenoord - Heracles, maakte Ramon Zomer van dichtbij kennis met de slingerende armen van Kramer. Het leverde de Heraclied een bloedneus op en uiteindelijk ook een rode kaart, omdat hij persoonlijk wraak nam op de spits.



6. Keelgrijpen bij Reijnen (16-04-2016)

Twee wedstrijden moest Kramer brommen na het bij de keelgrijpen van FC Groningen-verdediger Etiënne Reijnen. Doordat de tuchtzaak uitgesteld werd, kon hij de bekerfinale tegen FC Utrecht - waarin hij de score zou openen - gewoon spelen.



7. Knietje bij Onana (23-10-2016)

De Kuip ontplofte toen Dirk Kuyt kort voor tijd de 1-1 maakte tegen Ajax. Michiel Kramer uitte zijn vreugde door met zijn been het gezicht van doelman Andre Onana te toucheren. Het leverde hem geen straf op.







8. Weigeren van training (11-02-2017)

De selectie van Feyenoord is groot en dat betekent veel bankzitters. Na afloop van de competitiewedstrijd tegen FC Groningen werkten de wisselspelers een training af in De Kuip. Kramer bedankte voor de eer, waarop Feyenoord hem voor een week uit de selectie bonjourde.



Fotografie: Pro Shots