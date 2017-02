Slechts twee landgenoten hervatten strijd om Champions League

Dinsdag 14 februari: Paris Saint-Germain – FC Barcelona

Jasper Cillessen maakt dit seizoen indruk in de Copa del Rey. Zo hield hij FC Barcelona op de been in de halve finales tegen Atlético Madrid. Helaas zijn de bekerpotjes de enige wedstrijden die hij mag keepen. Concurrent Marc-André ter Stegen krijgt de voorkeur in zowel de Primera Division als de Champions League. De kans is dan ook groot dat Cillessen dinsdag op de bank zit in het Parc des Princes.



Woensdag 15 februari: Bayern München – Arsenal

De laatste zes seizoenen strandde Arsenal telkens in de achtste finales van de Champions League. Twee van die zes eliminaties staan op het conto van Bayern München. In zowel 2013 als 2014 waren de Duitsers te sterk voor de Londenaren. Dit jaar kunnen Arjen Robben en consorten voor de derde keer in vier jaar een tik uitdelen aan The Gunners. De oud-PSV’er is op dit moment helemaal fit en bovendien in vorm. In de laatste zeven competitiewedstrijden tekende hij voor vier doelpunten.



Naast Cillessen en Robben zijn er nog een paar Nederlandse tintjes in de huidige editie van de Champions League. Zo staan talenten Javairo Dilrosun en Rodney Kongolo op de B-lijst van Manchester City, wat betekent dat ze trainer Pep Guardiola ze mag inzetten. Daarnaast heeft ook Maxwell (PSG) een Nederlands paspoort, terwijl Marco Asensio (Real Madrid) een Nederlandse moeder heeft. Bilal Ould-Chikh (Benfica) is niet ingeschreven.