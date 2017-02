Esm: Cavani pakt koppositie in spannende strijd Gouden Schoen

De centrumspits van Paris Saint-Germain was afgelopen week goed voor drie treffers. Hij maakte doordeweeks de openingstreffer in de thuiswedstrijd tegen Lille en afgelopen vrijdag was hij ook twee keer succesvol op bezoek bij Girondins de Bordeaux. Daardoor heeft de Uruguayaanse international nu 25 keer gescoord. Omdat de Franse Ligue 1 slechts een vermenigvuldigheidsfactor van anderhalf kent, betekent dat een puntenaantal in het Gouden Schoen-klassement van 37,5.



Daardoor heeft Cavani nu een voorsprong van anderhalf punt op drie achtervolgers, die achttien keer scoorden. Luis Suárez voegde in het uitduel met Deportivo Alavés (0-6) een doelpunt toe aan zijn totaal. Edin Dzeko en Gonzalo Higuáin waren afgelopen week zelfs drie keer trefzeker. Dzeko maakte er doordeweeks twee tegen Fiorentina. Zondag was de boomlange Bosniër succesvol op bezoek bij Crotone. Higuaín deed het andersom. Op woensdag één tegen Crotone, zondag twee op bezoek bij Cagliari.



Ook op plek vijf is het druk. Pierre-Emerick Aubameyang, tot vorig weekend koploper, is daar achterhaald door vier andere topspitsen. Lionel Messi scoorde ook tegen Alavés. Andrea Belotti maakte zondag twee doelpunten voor Torino tegen Pescara (5-3). Alexis Sánchez deed een dag eerder hetzelfde in het shirt van Arsenal tegen Hull City (2-0). Bas Dost heeft er nu zeventien inliggen. Zondag op bezoek bij Moreirense was de boomlange Drent ook weer trefzeker.



De topscorer van de Eredivisie, Nicolai Jörgensen, zakte naar plek 33 op de ranglijst. De Deense international van Feyenoord bleef dit weekend droog staan. Reza Ghoochannejad maakte weer een klein sprongetje. De spits van sc Heerenveen maakte zijn dertiende tegen AZ en staat nu op plaats 57. Het overzicht van de Gouden Schoen is een initiatief van de ESM, de Europese samenwerkingsorganistie van vijftien (sport)tijdschriften en -dagbladen. De Gouden Schoen wordt door ondergetekende namens ELF Voetbal bijgehouden.



ESM Gouden Schoen 2016/'17

Datum: 13 februari 2017



1. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 25 x 1,5 = 37,5

2. Edin Džeko (AS Roma) 18 x 2 = 36

Gonzalo Higuaín (Juventus) 18 x 2 = 36

Luis Suárez (FC Barcelona) 18 x 2 = 36

5. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 17 x 2 = 34

Andrea Belotti (Torino FC) 17 x 2 = 34

Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 17 x 2 = 34

Lionel Messi (FC Barcelona) 17 x 2 = 34

Alexis Sánchez (Arsenal) 17 x 2 = 34

10. Romelu Lukaku (Everton FC) 16 x 2 = 32

Dries Mertens (SSC Napoli) 16 x 2 = 32

Anthony Modeste (1.FC Köln) 16 x 2 = 32

13. Diego Costa (Chelsea) 15 x 2 = 30

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 15 x 2 = 30

Mauro Icardi (Internazionale) 15 x 2 = 30

Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 20 x 1,5 = 30

Robert Lewandowski (FC Bayern München) 15 x 2 = 30

18. Christian Gytkjaer (Rosenborg BK) 19 x 1,5 = 28,5

19. Jermaine Defoe (Sunderland AFC) 14 x 2 = 28

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 14 x 2 = 28

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 14 x 2 = 28

22. Matt Derbyshire (AC Omonia Nicosia) 18 x 1,5 = 27

23. John Owoeri (BK Häcken) 17 x 1,5 = 25,5

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) 17 x 1,5 = 25,5

25. Evgeni Kabaev (Sillamäe Kalev) 25 x 1 = 25

26. Radamel Falcao (AS Monaco) 16 x 1,5 = 24

Bafétimbi Gomis (Olympique Marseille) 16 x 1,5 = 24

Ciro Immobile (Lazio Roma) 12 x 2 = 24

Azdren Llullaku (CS Gaz Metan Mediaş) 16 x 1,5 = 24

André Silva (FC Porto) 12 x 2 = 24

31. Gerard Gohou (FC Kairat Almaty) 23 x 1 = 23

Klæmint Olsen (NSÍ Runavik) 23 x 1 = 23

33. Sebastian Andersson (IFK Norrköping) 15 x 1,5 = 22,5

Mikhail Gordeichuk (BATE Borisov) 15 x 1,5 = 22,5

Nicolai Jørgensen (Feyenoord) 15 x 1,5 = 22,5

Vitali Rodionov (BATE Borisov) 15 x 1,5 = 22,5

Pieros Sotirou (APOEL Nicosia FC) 15 x 1,5 = 22,5

Cenk Tosun (Besiktas JK) 15 x 1,5 = 22,5

39. Sergio Agüero (Manchester City) 11 x 2 = 22

Dele Alli (Tottenham Hotspur) 11 x 2 = 22

Iago Aspas (RC Celta de Vigo) 11 x 2 = 22

Sadio Mané (Liverpool FC) 11 x 2 = 22

Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 11 x 2 = 22

44. Guillaume Hoarau (BSC Young Boys) 14 x 1,5 = 21

Vidar Orn Kjartansson (Malmö FF) 14 x 1,5 = 21

Páll Klettskard (KÍ Klaksvik) 21 x 1 = 21

Jelle Vossen (KRC Genk) 14 x 1,5 = 21

48. Federico Bernardeschi (ACF Fiorentina) 10 x 2 = 20

Marco Borriello (US Cagliari Calcio) 10 x 2 = 20

Iago Falqué (Torino FC) 10 x 2 = 20

Eden Hazard (Chelsea) 10 x 2 = 20

Nikola Kalinić (ACF Fiorentina) 10 x 2 = 20

Andrija Kaludjerović (FK Žalgiris Vilnius) 20 x 1 = 20

Moussa Marega (Vitória Guimarães SC) 10 x 2 = 20

Konstantinos Mitroglou (SL Benfica) 10 x 2 = 20

Giovanni Simeone (Genoa CFC) 10 x 2 = 20

57. Mostafa Abdellaoue (Aalesunds FK) 13 x 1,5 = 19,5

Deni Alar (SK Sturm Graz) 13 x 1,5 = 19,5

Ideye Brown (Olympiakos Piraeus) 13 x 1,5 = 19,5

Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) 13 x 1,5 = 19,5

Nemanja Nikolic (Legia Warszawa) 13 x 1,5 = 19,5

Viktor Prodell (IF Elfsborg) 13 x 1,5 = 19,5

63. Andrew Mitchell (Dungannon Swifts FC) 19 x 1 = 19

Rauno Sappinen (FC Flora Tallinn) 19 x 1 = 19

Vjatseslav Zahovaiko (Paide Linnameeskond) 19 x 1 = 19

66. Marcus Berg (Panathinaikos) 12 x 1,5 = 18

Vadim Demidovich (FC Torpedo Zhodino) 12 x 1,5 = 18

Sergi Enrich (SD Eibar) 9 x 2 = 18

Alejandro Gómez (Atalanta Bergamo) 9 x 2 = 18

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 9 x 2 = 18

Marek Hamsik (SSC Napoli) 9 x 2 = 18

Younés Hamza (Xanthi FC) 12 x 1,5 = 18

Willian José (Real Sociedad) 9 x 2 = 18

Nika Katcharava (Ethnikos Achnas) 12 x 1,5 = 18

Seán Maguire (Cork City) 18 x 1 = 18

Luis Muriel (UC Sampdoria) 9 x 2 = 18

Roman Murtazayev (FC Irtysh Pavlodar) 18 x 1 = 18

Ilija Nestorovski (US Città di Palermo) 9 x 2 = 18

Michael Olunga (Djurgårdens IF) 12 x 1,5 = 18

Fotis Papoulis (Apollon Limassol FC) 12 x 1,5 = 18

Orlando Sá (Standard Liège) 12 x 1,5 = 18

Idriss Saadi (KV Kortrijk) 12 x 1,5 = 18

Cyril Théréau (Udinese Calcio) 9 x 2 = 18

Sandro Wagner (SV Darmstadt 98) 9 x 2 = 18

'Welthon' Fiel Sampaio (Paços de Ferreira) 9 x 2 = 18

Nikolai Yanush (Shakhtyor Soligorsk) 12 x 1,5 = 18

Emilio Jose Zelaya (Ethnikos Achnas) 12 x 1,5 = 18

88. Jóannes Bjartalíð (KÍ Klaksvik) 17 x 1 = 17

Bauyrzhan Islamkhan (FC Kairat Almaty) 17 x 1 = 17

Bojan Kaljević (Balzan FC) 17 x 1 = 17

Ģirts Karlsons (FK Ventspils) 17 x 1 = 17

Rory Patterson (Derry City) 17 x 1 = 17

Roope Riski (SJK Seinäjoki) 17 x 1 = 17

Nerijus Valskis (FK Trakai) 17 x 1 = 17

95. Fitim Azemi (FK Bodø/Glimt) 11 x 1,5 = 16,5

Cristian Bud (CFR Cluj) 11 x 1,5 = 16,5

Henry Onyekuru (KAS Eupen) 11 x 1,5 = 16,5

Marcin Robak (KKS Lech Poznán) 11 x 1,5 = 16,5

99. Aritz Aduriz (Athletic de Bilbao) 8 x 2 = 16

Michail Antonio (West Ham United) 8 x 2 = 16

Christian Benteke (Crystal Palace) 8 x 2 = 16

José Callejón (SSC Napoli) 8 x 2 = 16

Rubén Castro Martín (Real Betis Balompié) 8 x 2 = 16

Diego Falcinelli (Crotone Calcio) 8 x 2 = 16

Roberto Firmino (Liverpool FC) 8 x 2 = 16

Olivier Giroud (Arsenal) 8 x 2 = 16

Javier 'Chicharito' Hernández (Bayer 04 Leverkusen) 8 x 2 = 16

Vedad Ibišević (Hertha BSC Berlin) 8 x 2 = 16

Njazi Kuqi (FC Inter Turku) 16 x 1 = 16

Fernando Llorente (Swansea City) 8 x 2 = 16

David McMillan (Dundalk) 16 x 1 = 16

Alfredo Morelos (HJK Helsinki) 16 x 1 = 16

Gerard Moreno (RCD Espanyol) 8 x 2 = 16

Luís Miguel Afonso Fernandes 'Pizzi' (SL Benfica) 8 x 2 = 16

Mohamed Salah (AS Roma) 8 x 2 = 16

Gylfi Sigurdsson (Swansea City) 8 x 2 = 16

Francisco Soares 'Tiquinho' (Vitória Guimarães SC) 8 x 2 = 16

Theo Walcott (Arsenal) 8 x 2 = 16

Wissam Ben Yedder (Sevilla FC) 8 x 2 = 16