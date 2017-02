Iedereen is welkom bij de trots van het Noorden

Fans voelen zich thuis bij hun club, in het stadion. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om een bezoek te brengen aan zijn of haar favoriete club. Daarom houdt Essent, als hoofdsponsor van FC Groningen, tijdens de thuiswedstrijden van FC Groningen de mooiste plekjes in het stadion vrij voor maatschappelijke doelen. Speciaal voor hen voor wie het niet vanzelfsprekend is om een wedstrijd bij te wonen en een leuk uitje verdienen. En daar zijn we trots op. Iedereen is welkom. Want ons huis, is ook hun thuis.

Meer dan een naam op het shirt

In de afgelopen zes jaar heeft Essent met trots invulling gegeven aan het sponsorschap van FC Groningen. Maar het sponsorschap van Essent is meer dan alleen een naam op het shirt. Zo voorziet de energieleverancier de club onder meer van groene stroom en groen gas en heeft zij een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het stadion door onder andere de 1.100 zonnepanelen op het dak van het Noordlease-complex. Daarnaast zijn er terreinverwarming, e-oplaadpunten in de parkeergarage, een energieplan rondom stadionverlichting en een CO2-neutraal Sport- en Zorgcomplex gerealiseerd. Kortom, een mooie samenwerking.



Essent is er voor iedereen

Essent wil elke thuiswedstrijd iets betekenen voor de voetbalfan, want de sponsor is meer dan alleen een partner op energiegebied. Essent is er namelijk voor iedereen, dus ook voor degene die het net wat harder nodig hebben. Samen met FC Groningen maakt Essent dit mogelijk. Voor iedereen een thuis, ook in het stadion van je favoriete club. Zo ontving de trots van het Noorden dit seizoen al heel wat maatschappelijke doelen zoals: Stichting Het Vergeten Kind, Cliniclowns, Kids United, Playing for Succes, G-voetbalteam van Asser Boys en Fier4Grunn.





Genieten

'Ik was nog nooit bij een wedstrijd van FC Groningen geweest. Het was super leuk om hier een keer naar toe te gaan' aldus Jaymelie van Stichting Het Vergeten Kind. Alberdina Bakker, Trajectondersteuner van LIMOR Zuid-Friesland, een van de instellingen waarmee Het Vergeten Kind samenwerkt: 'Helaas verblijven er in Nederland jaarlijks ongeveer 38.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten kinderen die niet altijd meer thuis kunnen wonen door nare ervaringen en opgroeien op een plek met minimale middelen. Wij vinden dat deze kinderen dezelfde mogelijkheden verdienen als een kind dat thuis opgroeit. Daarom zijn wij heel blij met de uitnodiging van Essent en FC Groningen om, net als andere kinderen, eens naar een voetbalwedstrijd te gaan. De kinderen hebben enorm genoten van het uitje.'



Ons huis, hun thuis

Dennis Lith, verantwoordelijk voor sponsoring bij Essent: 'Fans voelen zich thuis bij hun club, in het stadion. Ook voor de fans van FC Groningen voelt de club en het stadion als een tweede thuis. Maar helaas is niet voor iedereen een bezoek aan zijn of haar favoriete club vanzelfsprekend. Daarom houden wij elke thuiswedstrijd 10 stoelen voor hen vrij en geven we hen een comfortabele, fijne wedstrijd, zodat ook zij kunnen juichen, genieten en ontspannen. Aan de vele reacties merken we dat mensen dit initiatief enorm waarderen. Voor de meeste supporters die we mochten ontvangen betekent dit een onvergetelijke middag of avond. Wij zijn dan ook trots om deze bijdrage te mogen leveren.'



Voor herhaling vatbaar

Ook komende wedstrijden, tot en met het einde van het seizoen worden er door Essent en FC Groningen verschillende maatschappelijke doelen met open armen ontvangen. Want bij FC Groningen voelen we ons thuis. Wil jij ook een keer een wedstrijd van FC Groningen bijwonen, samen met mensen van jouw maatschappelijke doel? Ga naar essent.nl/onshuisjouwthuis en meld je aan!



Fijn dat we jullie mogen ontvangen. Thuis bij FC Groningen.