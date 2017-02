Feyenoord-verdediging historisch goed

Het is jarenlang de grootste achillesiel geweest van Feyenoord: het aantal tegendoelpunten. Vorig jaar rond deze tijd had de club al 33 goals om de oren. Aan het einde van het seizoen waren dat er veertig. Dat is eerder regel dan uitzondering bij de Rotterdammers de voorgaande vijf jaar, want altijd schommelde het aantal tegentreffers rond de veertig. In het jaar 2013/2014 had Feyenoord de twaalf tegendoelpunten van dit jaar midden september zelfs al bereikt.

Aantal tegendoelpunten Gemiddeld per wedstrijd 2016/2017 12 (na 22 wedstrijden) 0,55 2015/2016 40 1,18 2014/2015 39 1,15 2013/2014 40 1,18 2012/2013 38 1,12 2011/2012 37 1,09

De pilaren onder het huidige verdedigende succes zijn Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. De vorig jaar van Vitesse overgekomen Van der Heijden kreeg thuis tegen ADO Den Haag een basisplek en is sindsdien niet meer weg te denken uit de eerste elf. Is het centrum van Feyenoord zoveel beter geworden sinds vorig seizoen? Aan de hand van statistieken van Squawka proberen we daar beter zicht op te krijgen.

GPW = gemiddeld per wedstrijd

Botteghin 16/17 Botteghin 15/16 Van der Heijden 16/17 Van der Heijden 15/16 Duels gewonnen (gpw) 1,38 1,09 1,67 0,84 Duels verloren (gpw) 2 1,64 1,22 1,21 % winst luchtduels 61,8 69,0 46,0 61,9 % winst totale duels 48,7 51,5 51,5 44,6 Overtredingen (gpw) 1,48 0,91 1,06 1,16

Uit de cijfers van Squawka blijkt dat vooral Van der Heijden een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt wat betreft duelkracht. Botteghin heeft zich daarentegen vooral tactisch verbeterd. De Braziliaan staat vaak op de goede plek om een bal te onderscheppen of weg te werken uit het strafschopgebied.

Inmiddels staat zowel Botteghin als Van der Heijden op hetzelfde aantal duels als vorig jaar. Als het centrum van Feyenoord op dezelfde voet verdergaat, blijven ze onder de twintig tegendoelpunten. Een unicum, want zelfs in de laatste twee kampioensjaren kreeg De trots van Zuid respectievelijk 32 (1992/1993) en 38 (1998/1999) goals tegen.