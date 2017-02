'Spurs biedt Martial uitweg'

Anthony Martial zou voor een overstap staan binnen Engeland. Tottenham Hotspur zou de Fransman namelijk een uitweg willen bieden. Zijn moeizame relatie met José Mourinho ligt ten grondslag aan zijn vroegtijdige aftocht uit Manchester. Dit meldt The Sun.

Martial speelde dit seizoen pas veertien wedstrijden, waarin hij drie keer wist te scoren. Vorig jaar onder Louis van Gaal was het aandeel van de spits annex linksbuiten een stuk groter. De in Lyon geboren Martial vond toen in 31 wedstrijden elfmaal het net.