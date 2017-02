Endt: "Mertens kan ook beslissend zijn tegen Real Madrid"

Tussen de namen Gonzalo Higuaín, Edin Dzeko en Mauro Icardi staat dit jaar maar mooi die van Dries Mertens . De kleine Belg is sinds december niet te stoppen en heeft inmiddels zestien doelpunten gemaakt in de Serie A. ELF Voetbal sprak met Italië-kenner David Endt over de opvallende ontwikkeling van de ex-speler van AGOVV Apeldoorn , FC Utrecht en PSV .

Sinds 11 december heeft Mertens in de Serie A liefst dertien keer het net gevonden. De aanvaller heeft daardoor zijn naam definitief gevestigd in Zuid-Italië. "Zijn eerste jaar was al verrassend goed", laat David Endt weten. "Hij gaf niet veel blijk aanpassingsproblemen te hebben. Vorig jaar schommelden zijn prestaties, maar dat had ook met toenmalig trainer Rafael Benítez te maken. Hij heeft de merkwaardige tik om elftallen om te gooien, ook als het niet nodig is. Daar was Mertens slachtoffer van, want zoals ik hem een paar keer heb meegemaakt, is hij iemand die altijd wil spelen."

Toch erkent Endt dat Mertens' huidige verrichtingen wel boven verwachting zijn. Ook de positie als middelste aanvaller is volgens hem tegen de stroming in. "In eerste instantie zou je niet verwachten dat hij juist in de spits zo beslissend is. Dat is dan toch de kwaliteit van Napoli-trainer Maurizio Sarri. Ondanks zijn geringe postuur wordt hij toch in de spits gezet. Mertens leek altijd iemand die de vrijheid van de flank nodig had. Dat hij het nu zo goed doet in de spits, betekent dat de trainer het elftal goed heeft afgestemd op zijn kwaliteiten."

Diego Armando Mertens

Na de vierklapper van Mertens tegen Torino kwamen Italiaanse kranten superlatieven te kort. Het toonaangevende medium Corriere dello Sport kopte zelfs: Diego Armando Mertens. Daar ligt een potentieel gevaar volgens de oud-teammanager van Ajax. "Succes doet altijd iets met je, zeker als het gebeurt op het podium van een zaal die Napels heet. Het is de stad van de overdrijving. Er ligt altijd nog een extra laagje slagroom bovenop. Dat maakt deel uit van het leven in de stad, daar kan niemand aan ontkomen. Nu gaat het goed, maar als het slecht gaat kan het zo weer de andere kant opgaan. Maar uiteindelijk blijft toch hangen wat je hebt verricht voor de Napolitaanse supporters. Als je meegaat in de hartslag van het Napolitaanse volk, ben je onverwoestbaar een held."

Mertens is niet direct de speler die het Napolitaanse temperament belichaamt. "Hij is natuurlijk een Belg en heeft daardoor een andere aard. De Napolitaanse fans zien graag Scugnizzo, echte Napolitaanse straatjongens, zoals Lorenzo Insigne. Iemand die bij wijze van spreken een appel bij de groenteman steelt. Als je dat bent, ben je helemaal van Napels. Mertens heeft wel de capaciteit om dat te snappen en aan te voelen." Die weerspiegeling van de maatschappij zien de fans ook graag op het veld. "Hij speelt niet op veilig, maar legt risico in zijn spel. Mertens kan iets teweeg brengen. Zulke spelers heeft Napoli altijd gehad."

Real Madrid

Desondanks is er best een puntje van kritiek te bedenken; Mertens scoort niet vaak tegen de grootste clubs uit Italië. De nummer acht, Fiorentina, is de eerste club in de huidige stand waar Mertens het doel tegen wist te vinden. "Zo is er altijd wel iets te bedenken. Dat onderscheidt hem misschien van de écht grote spelers. Tegen de meeste teams zal Napoli het spel maken. Tegen betere tegenstanders zullen ze zich juist beschermen en worden de afstanden groter. Hij speelt ook zo goed bij de gratie van iemand als José Callejón, die veel loopwerk verricht. Als ze te ver staan, dan staat Mertens er alleen voor. Dan is de kans op scoren gewoon minder groot."

Of Mertens zijn prestaties in Italië door kan zetten tegen Real Madrid, morgen in de achtste finale van de Champions League, hangt af van de tactiek. "Als Napoli durft te voetballen, kan hij ook tegen Real Madrid beslissend zijn. Het zou prachtig zijn voor Napoli en voor hem, want de keren dat ik hem heb ontmoet, was het een heel aardige kerel. Of Napoli überhaupt een kans heeft? Het is 70/30 in het voordeel van Madrid. Op dat niveau is Juventus de enige club uit Italië die kan concurreren. Normaliter kan Napoli dat niet."