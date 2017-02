De vervanger van Michiel Kramer bij Feyenoord komt er aan

Michiel Kramer is voor even persona non grata bij Feyenoord. Hij sloeg de training over en werd uit de selectie gezet. Dylan Vente mocht dinsdag tijdens de oefensessie opdraven als vervanger van de spits. Er zijn in de - nabije - toekomst meer kapers op de kust. Wil de vervanger van Kramer opstaan?

Dylan Vente



De zeventienjarige Vente is één van de grote beloften die Feyenoord in huis heeft. Hij speelt in de A1, maar mag ook regelmatig meedoen met Jong Feyenoord. De tiener kan zowel als spits als als nummer-tien uit de voeten. De jongeling heeft een contract tot en met de zomer van 2019 bij de Rotterdammers.

Vente is directe familie van Leen Vente. De oud-voetballer is namelijk de broer van de opa van het talent. De jonge spits moet nog wachten op zijn eerste officiële duel in het eerste van Feyenoord. Hij was in de winterstop al wel mee op trainingskamp met de ploeg van Giovanni van Bronckhorst en deed mee in de oefenwedstrijd tegen Mainz. Vente speelt ook in Oranje Onder 19.







Nigel Robertha





Nigel Robertha uit de A1 heeft net als Vente al een contract bij Feyenoord. Dat van hem loopt tot en met de zomer van 2018. De negentienjarige spits is sterk. Je kan hem gerust als aanspeelpunt zien. Hij heeft ook een neusje voor de goal. Met andere woorden: hij scoort makkelijk.

Robertha kan ook uit de voeten als vleugelaanvaller. Hij heeft - in tegenstelling tot Vente - zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord al gemaakt. Dat was afgelopen seizoen, tegen Willem II. De jongeling viel twintig minuten voor tijd in. "Dit shirt ga ik inlijsten", straalde hij toen. Robertha mocht in het verleden ruiken aan Oranje Onder 19.





Cheick Touré



Cheick Touré maakt sinds 2013/'14 deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij is aanvoerder van de B1 en speelde al eens in de A1 van de Rotterdammers. De zestienjarige spits is jong, snel en sterk. Hij kan ook uit de voeten als vleugelspeler. Bijkomend voordeel: de aanvaller is tweebenig.

Opmerkelijk is dat Touré nog niet geselecteerd is voor een Nederlands jeugdteam. Hij is geboren in Guinee en kwam al op jonge leeftijd naar Nederland. Zijn broer Ibrahima Touré speelt als profvoetballer bij FC Dordrecht.

Joshua Zirkzee



De jongste van de vier Feyenoord-spitsen van de toekomst is Joshua Zirkzee. Hij is pas vijftien jaar oud en heeft nog geen contract. De tiener speelt in Rotterdam in de B2. Zirkzee kwam vorige zomer over van ADO Den Haag, waar hij als grote belofte te boek stond. Hij is sterk, snel en lang. Zirkzee speelt in Oranje Onder 16. De voetballer is op dit moment gedeeld topscorer van de hele Feyenoordjeugd, samen met Touré.