Raad van Aad: "Barça gaat de cup met de grote oren pakken"

Benfica-Borussia Dortmund

"Ik zag Dortmund in de winterstop nog aan het werk tegen PSV. Echt een hele sterke ploeg. Wat opvalt onder Thomas Tuchel: de zijkanten zijn niet meer belangrijk, alles gaat door het midden. Dortmund speelt zonder systeem, dat is moeilijk te verdedigen. Het meest moderne voetbal dat er is, heel fijn om naar te kijken. Toch zullen ze het toernooi niet winnen. Daarvoor krijgen ze te makkelijk doelpunten tegen. In de groepsfase kan dat nog wel, maar in de knock-outfase is dat dodelijk vanwege de dubbele tegendoelpunten. Dat is de handicap voor Dortmund."

Paris Saint-Germain-FC Barcelona

"PSG kan niet verdedigen, dat hoeft die ploeg ook niet in Frankrijk. Tegen Barcelona ben je dan kansloos. Daar lopen er voorin drie rond die het altijd laten zien als het moet. Ik zie Barcelona als de absolute topfavoriet voor de eindzege. Het ziet ernaar uit dat ze geen kampioen worden en ze zullen toch een grote vis willen vangen. Die gaan de cup met de grote oren pakken."

Morgen volgt de vooruitblik van De Mos op de wedstrijden van woensdag: Bayern München-Arsenal en Real Madrid-Napoli.