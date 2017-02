Valentijnsdag: Mitchell Donald mag zich laten zien bij Ajax

Hij tovert op Valentijnsdag 2007, vandaag precies tien jaar geleden, een middenvelder van Jong Ajax uit de hoge hoed. Mitchell Donald mag het proberen tegen de Duitsers. Het negentienjarige jeugdproduct maakt tot dusverre een prima indruk in het tweede elftal. Hij had net in januari zijn eerste profcontract aangeboden gekregen. Donald werkt hard bij de beloften en is vereerd dat hij een kans krijgt tegen Werder Bremen.



Ajax was in het seizoen 2006/2007 al uitgeschakeld in de Champions League. Het Deense FC Kopenhagen degradeerde de Amsterdammers in de derde voorronde tot de UEFA Cup. In de eerste ronde versloeg Ajax simpel IK Start, in de groepsfase, de tweede ronde, werd het team tweede. In de derde ronde wacht dus Werder Bremen. Ook het sterke Sevilla, Espanyol en Paris Saint-Germain zitten nog in de koker. AZ is namens Nederland nog van de partij. Feyenoord werd uitgesloten vanwege supportersrellen rond het duel met AS Nancy.



Donald begint op het middenveld. Hij speelt die dag in een elftal met onder meer de watervlugge Ryan Babel, spelmaker Wesley Sneijder, de Spaanse routiniers Gabri en Roger en captain Jaap Stam. Donald is met zijn achttien jaar en twee maanden de benjamin, een broekie nog. Tegenover zich, aan Duitse zijde, betreden gelouterde voetballers de grasmat. Allereerst is daar Torsten Frings; de dertigjarige onverschrokken captain van de Duitsers. De Deen Daniel Jensen en Jurica Vranjes staan ook in de basis. Één geluk voor Donald: van goalgetter Miroslav Klose heeft hij geen last. Die staat in de spits.





Werder - Ajax 3-0 door tzonner



Ajax doet het de eerste helft nog best goed. Het blijft 0-0. Keeper Maarten Stekelenburg moet wel vaak in actie komen en de uitgedunde defensie, met middenvelder Roger centraal achterin en Olaf Lindenbergh als linksback, heeft het zwaar te verduren. Wesley Sneijder is de Amsterdamse uitblinker. Hij stuurt, verstuurt slimme passjes en schiet af en toe op het vijandelijke doel. Helaas voor Ajax is hem geen doelpunt gegund. Werder Bremen scoort na rust drie keer, Ajax vindt het net niet. Donald doet wat hij kan, maar ook hij kan de sterke Duitse tegenstander niet stoppen. Met nog achttien minuten te gaan haalt trainer Ten Cate hem naar de kant.



In de return wint Ajax met 3-1, maar die ene tegengoal wordt de ploeg fataal. Het Europese avontuur is voorbij. Donald speelt niet. Hij komt het resterende deel van het seizoen zelfs niet meer in actie in Ajax-1. In de drie daaropvolgende jaargangen krijgt hij slechts een handjevol of geen minuten. Hij vertrok in de zomer van 2011 naar Roda JC Kerkrade, waar hij drie seizoenen wel een vaste waarde zou zijn. Na een kortstondig avontuur bij Mordovia Saransk in 2014/’15 en het eerste deel van 2015/’16 toog Donald naar Rode Ster Belgrado, waar hij nu nog steeds speelt.