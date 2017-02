Lief zijn voor elkaar bestaat ook op het voetbalveld

1. Paolo di Canio



Hoe een bandiet verandert in een held. Het is zo ongeveer het verhaal van Paolo di Canio. Een lieverdje kunnen we hem niet noemen. Het meest bekend is hij vanwege de avonturen die hij beleefde in Engeland. In 1997 ging Di Canio spelen bij Sheffield Wednesday. Dat hebben de tegenstanders geweten. Scheidsrechter Paul Alcock ook, trouwens.



In september 1998 was de Engelsman ongewild slachtoffer van één van de meest roemruchtige incidenten die de Premier League ooit gekend heeft. Di Canio kreeg de rode kaart na een opstootje waarbij ploeggenoot Wim Jonk en Arsenal-spelers Nigel Winterburn, Martin Keown en Patrick Vieira betrokken waren. Di Canio was zo kwaad dat hij de rode kaart kreeg dat hij Alcock met een ferme zet omver trok.



De Italiaan had veel zowel fans als haters. Ron Atkinson, voormalig trainer van Sheffield, zei al eens: “Ik heb een hoop idioten onder mijn hoede gehad, maar Paolo spant de kroon.” De club schorste Di Canio onmiddelijk na het incident disciplinair. De Engelse voetbalbond schorste de spits vervolgens voor elf wedstrijden. In 1999 vertrok de rebel naar West Ham United. Daar hoopte hij zijn loopbaan een nieuwe impuls te geven.



Die Canio maakte veel doelpunten bij West Ham United. Opzien baarde hij bij deze club ook vooral vanwege één incident. Het is december van het jaar 2000 als West Ham tegen Everton speelt. The Hammers zijn in de aanval. Keeper Paul Gerrard lijkt de bal te pakken, maar verstapt zich. Kermend van de pijn gaat hij naar het gras. West Ham voetbalt verder. De bal komt voor en Di Canio hoeft alleen nog maar binnen te koppen. In plaats van de bal binnen te werken, vangt hij hem op. De spits vraagt aan de scheidsrechter om een blessurebehandeling van de scheidsrechter. Zo veranderde de bandiet in een held.



2. Jaba Kankava



Jaba Kakava is een Georgische voetballer. Hij is in Nederland niet zo bekend als bijvoorbeeld Guram Kashia en Giorgi Kinkladze, maar zijn actie in de wedstrijd tussen Dnipro en Dinamo Kiev is er één waarmee hij wereldfaam maakte. De voetballer van laatstgenoemde ploeg redde toen het leven van tegenstander Oleg Gusev van Dynamo Kiev. De Oekraïns international kwam in botsing met de doelman en slikte bijna zijn tong in. Kakava bedacht zich geen moment, stopte zijn vingers in de mond van Gusev en trok dienst tong er uit.







3. Ben Scott



Over levens redden gesproken: Ben Scott van Stocksbridge Park Steels kan er over meepraten. De goalie van de Engelse amateurclub redde in november 2014 het leven van een supporter van de tegenpartij King’s Lynn Town. En dat terwijl hij een paar tellen daarvoor de rode kaart had gekregen van de scheidsrechter.



Scott kreeg verwensingen naar zijn hoofd, toen hij plotseling een klein meisje hoorde zeggen dat een man was overleden. De medicus bedacht zich geen moment en spoedde zich naar het slachtoffer. Mede door zijn doortastende ingrijpen werd het hart van de slachtoffer weer op gang gebracht. De supporter werd naar het ziekenhuis gebracht en kon uiteindelijk weer naar huis.



4. SV Nieuw West 3



Ook in 2014, maar dan in Nederland, heeft een amateurvoetballer het leven van een ander gered. Een 27-jarige speler zakte tijdens een amateurwedstrijd tussen twee Amsterdamse teams in elkaar. De captain van SV Nieuw West 3 bedacht zich geen moment en begon de voetballer van WV-HEDW 6 te reanimeren. De student geneeskunde kreeg het hart van zijn tegenstander weer aan het kloppen, waarna de jongen naar het ziekenhuis werd overgebracht.



