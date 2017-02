Cillessen ziet Paris Saint-Germain eigen feestje vieren

Jasper Cillessen hoeft voorlopig waarschijnlijk niet te keepen bij FC Barcelona. De goalie had wellicht in de return van de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League kunnen spelen, maar de Catalanen kregen met maar liefst 4-0 klop van Paris Saint-Germain. Marc-André Ter Stegen moet in de return nu vol aan de bak.

Trainer Luis Enrique laat Cillessen vooralsnog alleen in de beker in actie komen. FC Barcelona treft in de Copa del Rey pas in mei Alaves. In de competitie moeten de Catalanen alles op alles zetten om nog kampioen te worden. De kans dat Luis Enrique de van Ajax overgekomen goalie dus inzet, lijkt ook niet zo groot.



Cillessen zag FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain naief spelen. De ploeg dacht te aanvallend en leek te willen geloven dat het door simpelweg tikkie-takkie te voetballen allemaal wel goed zou komen. Niet dus, want Paris Saint-Germain gaf geen krimp en gooide bij tijd en wijle de beuk er in. De Fransen wonnen de meeste persoonlijke duels.



Angel di Maria zette in de achttienjarige minuut de 1-0 op het bord. Het werd nog voor rust ook 2-0, toen Julian Draxler scoorde. FC Barcelona deed nog verwoedde pogingen om de aansluitingstreffer te maken, maar dat lukte niet. Sterker nog: de Argentijn Di Maria maakte er 3-0 van. Twintig minuten voor tijd kon Cillessen voor de vierde keer een zucht van teleurstelling slaken. FC Barcelona bivakkeert dus op de rand van de afgrond. Het is wachten totdat de Fransen het laatste zetje geven. Benfica won overigens met 1-0 van Borussia Dortmund. Konstantinos Mitroglou scoorde.