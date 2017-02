Was dit de slechtste Lionel Messi ooit?

Gary Lineker twijfelt er in ieder geval niet aan. Volgens de presentator van Match Of The Day beleefde de kleine Argentijn een historisch slechte avond in het Parc des Princes, waar FC Barcelona keihard onderuit ging en de hoop op de kwartfinales zag vervliegen: 4-0.





For all PSG's brilliance tonight, I've never seen Barça play as poorly. And I've never seen Messi play as badly. Ever. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14 februari 2017

1 - Lionel Messi has failed to register a single touch in the opposite box in a #UCL game for the first time this season. Disconnection. pic.twitter.com/zwdduc0T3L — OptaJose (@OptaJose) 14 februari 2017

Messi werd volledig onschadelijk gemaakt. Buiten het feit dat hij aanvallend weinig in te brengen had was hij met veelvuldig balverlies een risicofactor voor het bezoek uit Catalonië. Zo leidde balverlies van Messi het tweede Franse doelpunt in. En dat was geen op zichzelf staand incident.Zeldzaam onzorgvuldig in balbezit had Messi nauwelijks waarde voor zijn ploeg. Met 28 succesvolle passes in negentig minuten voetbal had hij zelfs minder voetballende inbreng dan doelman Marc-André Ter Stegen, die de bal dertig keer bij een teamgenoot afleverde.En áls Messi dan al een keer deel nam aan het spel, dan werd het nooit dreigend. Gedurende de gehele wedstrijd slaagde hij er niet één keer in om de bal te beroeren vanuit het vijandelijke strafschopgebied. Voor de eerste keer dit Champions League-seizoen.In de duels ging het niet veel beter. Zeventig procent van de duels die Messi aanging moest hij zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. Ook opvallend was de ongeïnspireerde houding waarmee Messi over het veld sjokte. Zodra de dribbelaar richting zijn eigen doel moet rennen is hij plotseling minder snel dan in voorwaartse beweging. In totaal legden de spelers van PSG liefst acht kilometer méér af dan hun collega's uit Catalonië.