Ontmoet Presnel Kimpembe, de slager van MSN

Ineens stond hij daar, Presnel Kimpembe. Op de plek waar Thiago Silva normaliter leiding geeft aan de Braziliaans getinte verdediging van Paris Saint-Germain. Maar Marquinhos moest het dinsdagavond zonder zijn landgenoot stellen en MSN zien af te stoppen met de 21-jarige Kimpembe aan zijn zijde. Dat lukte wonderwel. Voor zowel Lionel Messi als Luis Suarez ging zeventig procent van de duels verloren. De winnaar van die duels was meestal die jonge, onbekende krachtpatser met de cornrow.



Local

Geboren net iets ten noorden van Parijs, was de blik van Kimpembe al snel gericht op het Stade des Princes. Dat was het podium waarop hij wilde schitteren. Tot voor kort was het Parc des Princes nog ver weg voor de jonge verdediger. Tot aan de start van dit seizoen speelde hij immers pas een handvol wedstrijden voor Paris Saint-Germain. Voor spelritme was hij aangewezen op het tweede elftal, dat een betekenisarme rol speelt in de marge van het Franse voetbal: het vierde niveau.



De combinatie van een blessure bij Thiago Silva en olympische verplichtingen van Marquinhos bood hem de kans om aan te sluiten bij de hoofdmacht. Hij veranderde van linksback in centrale verdediger en maakte meteen indruk. In oktober werd Kimpembes sublieme start bekroond met een uitnodiging voor de Franse nationale ploeg. In de Amsterdam ArenA zat hij negentig minuten op de bank en zag Frankrijk de drie punten pakken tegen Nederland (0-1).



Kompany

Zijn ster is rijzende. Teamgenoot Thomas Meunier is onder de indruk geraakt en doet weinig moeite om de verwachtingen te temperen. Hij herkent trekken van een andere teamgenoot in Kimpembe: trekken van Vincent Kompany. “Ik vind ze als spelers erg op elkaar lijken. Presnel heeft diezelfde élégance en uitstraling. Hij is een hele moderne speler, wil altijd opbouwen”, vertelde Meunier in Franse media.



In zijn weergaloze Champions League-debuut toonde Kimpembe zijn kwaliteiten aan de wereld: hij is snel, oersterk, behendig, en rustig met de bal aan zijn linkervoet. Met zijn 1,83 meter is hij misschien aan de kleine kant voor een moderne centrumverdediger, maar tegen FC Barcelona bleek dat geen probleem. 2017 belooft het jaar van zijn grote doorbraak te worden. 2016 was overigens ook niet onaardig. Kimpembe zag zijn maandsalaris een vlucht nemen van iets meer dan achtduizend euro per maand, naar ruim twee ton per maand. Een vermenigvuldiging met factor 25. En na zijn uitstekende prestatie van dinsdagavond zal de temmer van MSN ongetwijfeld een aardige bonus incasseren.