Is het FC Barcelona-tijdperk ten einde?

Het moet wel heel raar lopen wil FC Barcelona recupereren van de dramatische avond in het Parc des Princes en de volgende ronde van de Champions League bereiken. Was de 4-0 nederlaag in Parijs een incident, of een teken aan de wand?

Messi is bijna dertig, Iniesta zelfs al 32. Xavi speelt al jaren in de zandbak en ook Dani Alves is weg. Het FC Barcelona dat Europa jarenlang domineerde verliest haar gezicht. Dinsdagavond tegen Paris Saint-Germain waren het de grote namen die het lieten afweten. Iniesta, Messi, Luis Suarez (30), Sergio Busquets (28) en Gerard Piqué (30) konden zich niet onderscheiden. De jongste van de sterren, Neymar (25), hield zich het best staande. Moet hij het binnenkort in zijn eentje zien te redden en is een tijdperk ten einde? Laat het weten in onderstaande poll.