Vijf talenten om in de gaten te houden in de Champions League

1. Thomas Lemar (AS Monaco)



Hij spiegelt zich het liefst aan Andrés Iniesta, en dat is te zien. Thomas Lemar heeft de bal graag aan de voet, schuwt een dribbel niet en plaatst het teambelang altijd boven zijn eigen belang. Dit seizoen is hij een van de drijvende krachten bij het ongekend productieve AS Monaco (75 doelpunten in 25 competitiewedstrijden, gemiddeld drie per wedstrijd dus). Sinds 15 november 2016 mag Lemar zich Frans international noemen. Daarmee trad hij in de voetsporen van andere in Guadeloupe geboren internationals als Marius Tresor en Lilian Thuram.







2. Elseid Hysaj (Napoli)



22 jaar oud en aanvoerder van je land: Elseid Hysaj weet hoe het voelt. De rechtsback van Napoli nam afgelopen zomer met Albanië wél deel aan het EK in Frankrijk. Met 28 interlands achter zijn naam is de inmiddels 23-jarige verdediger hard op weg om uit te groeien tot recordinternational van het land. Woensdagavond krijgt hij de kans te laten zien wat hij waard is. Dan staat hij in Madrid tegenover Cristiano Ronaldo.







3. Óliver Torres Munoz (FC Porto)



Als FC Porto de portemonnee trekt voor een jonge speler gaan bij de scouts van de Europese elite alle alarmbellen rinkelen. Dat moet goed zijn. Vorige week trok de Portugese talentenfabriek zonder morren twintig miljoen uit voor de definitieve komst van Óliver Torres Munoz. De 22-jarige Spaanse middenvelder was in het seizoen 2014/15 al op huurbasis actief in Porto, om vervolgens terug te keren bij broodheer Atlético Madrid. Daar lukte het nog niet. Dit seizoen volgde opnieuw een verhuur aan FC Porto, dat Óliver vorige week onderdeel maakte van de langetermijnplannen. Een clausule in het huurcontract werd geactiveerd.







4. Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen)



Philipp Lahm out, Benjamin Henrichs in: zo zien veel fans van Bayern München het in de zomer graag gebeuren. Henrichs wordt in de wandelgangen genoemd als een van de mogelijk opvolgers van de afzwaaiende routinier. Een negentienjarige rechtsback die, zoals tegenwoordig gebruikelijk bij vleugelverdedigers, opgroeide op het middenveld. Dat hij oersterk is en razendsnel mag met die trend in het achterhoofd ook nauwelijks een verrassing heten.







5. Victor Lindelöf (Benfica)



José Mourinho is al langer overtuigd en ook Luis Enrique en Antonio Conte hebben hun directeuren geïnstrueerd om in de zomer toe te slaan voor Victor Lindelöf. Het belooft een ware transferstrijd te worden tussen Manchester United, FC Barcelona en Chelsea. De 22-jarige middenvelder geeft de Zweedse bevolking hoop dat er ook een leven is ná Zlatan Ibrahimovic.