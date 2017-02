Raad van Aad 2: "Real Madrid wint, daar twijfel ik niet aan"

Real Madrid – Napoli



“Dat wint Real, daar twijfel ik niet aan. Op bezoek bij Napoli is een lastige wedstrijd, maar Real is in dat soort wedstrijden op haar best. Er is gewoonweg geen kans voor Napoli. Zo'n Dries Mertens doet het daar goed, maar dat weegt niet op tegen de spelers die Zinedine Zidane tot zijn beschikking heeft. Ronaldo, Benzema, Isco: Real heeft zoveel verschillende wapens.”



Bayern München – Arsenal



“Bayern haalt de volgende ronde omdat die ploeg zakelijker speelt. Arsenal heeft het vaak net niet. Arsène Wenger legt toch te veel de nadruk op het aanvallende gedeelte. Een overdreven aanvallende instelling met een zwakke verdediging is een dodelijke combinatie. Bayern, daarentegen, is altijd in evenwicht. En in de rug van Lewandowski en Robben spelen vier of vijf Weltmeisters. Die weten wat winnen is. Ik zie Bayern als een van de topfavorieten voor de eindzege.”