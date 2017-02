Van bal naar tractor: Nederlandse prof stopt en wordt boer

De 23-jarige middenvelder is de bank van Achilles '29 beu en verruilt de bal voor de tractor. In TC/Tubantia geeft hij tekst en uitleg. "Ik hik er al jaren tegenaan, het is steeds net wel of net niet. Vaker net niet. Bij Achilles speelde ik voor de winterstop wel, nu sta ik er hier ook naast. Dat is de druppel. Ik word er niet gelukkig van. Ik kan wel weer ergens op stage gaan, maar wie zit er op Rick Hemmink van Achilles te wachten?"



Het antwoord: zijn vader. Hemmink verlaat het profvoetbal voor een nieuwe carrière op de boerderij van zijn vader.