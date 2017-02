Waarom Ajax Huntelaar niet nodig heeft

Klaas-Jan Huntelaar wil niet weg bij Schalke 04. Hij wil laten zien dat hij nog steeds de beste is, zegt hij in Bild. Moet Ajax daar rouwig om zijn? Absoluut niet, zo zeggen de cijfers. Huntelaar is de beste al lang niet meer.

"Ik wil nog steeds aan iedereen laten zien dat ik de beste spits ben, mits ik de kans krijg", zegt Huntelaar vol vertrouwen in gesprek met BILD. "Ik ben weer fit en wil snel weer op honderd procent komen. Mijn tijd bij Schalke is nog niet voorbij."







2016/17 Huntelaar Dolberg Cassierra Wedstrijden op hoogste niveau (Bundesliga/Eredivisie) 8 20 10 Doelpunten per 90 minuten 0,12 0,50 0,10 Assists per 90 minuten 0 0,25 0 Gecreëerde kansen per 90 minuten 0,25 0,95 0,20 Gewonnen duels 33 procent 65 procent 80 procent Passnauwkeurigheid 82 procent 74 procent 85 procent Sleutelpasses per wedstrijd 0,25 0,70 0,20

Statistieken: Squawka



De cijfers zeggen toch iets anders. Natuurlijk, de Eredivisie is geen Bundesliga, maar Huntelaar moet Kasper Dolberg op alle fronten voorrang verlenen, passnauwkeurigheid daargelaten. De verklaring voor die zuinigheid van Huntelaar is te vinden in de onderste statistiek van de tabel. Dolberg legt meer risico in zijn passing en creëert daardoor meer kansen.



Dat Dolberg ook bij de komst van Huntelaar de eerste keus zou zijn bij Ajax lijdt weinig twijfel. En dan beschikken de Amsterdammers ook nog over Mateo Cassierra, die afgelopen zomer voor vijf miljoen euro werd aangetrokken en een groot leeftijdsvoordeel heeft ten opzichte van Huntelaar. Afgaande op de cijfers kan Marc Overmars het hoge salaris dat Huntelaar ongetwijfeld eist beter op een andere wijze spenderen.