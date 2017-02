Het ballenmeisje: Jalé Berahimi

De voetbalvolgers zullen haar ongetwijfeld kennen van het WK van 2014. Toen verscheen de inmiddels 31-jarige journaliste dagelijks voor de camera om fans, spelers en andere betrokkenen te interviewen en op die wijze de achtergebleven supporters in haar thuisland op de hoogte te houden van de verrichtingen van de nationale ploeg en sfeerimpressies vanuit Brazilië.



Met name haar reportages vanaf het strand deden het goed. Berahimi paste zich handig aan de omgeving aan en verscheen in bikini. Olalala. Haar fanschare groeide met de dag en op het WK ging ze een strijd om de populariteitspoll aan met Vanessa Huppenkothen. De blondine versloeg de wedstrijden van haar land Mexico. Brunette Berahimi reisde af als Costa Rica-watcher.



Net zoals bij Huppenkothen was Oranje in 2014 verantwoordelijk voor de eliminatie van Berahimi. In de achtste finale schakelde het Nederlands elftal met wat fortuin Mexico uit. In de kwartfinale werd na strafschoppen ook afgerekend met Costa Rica, met dank aan Tim Krul. De voetballiefhebber voor het oog zal beide keren flink hebben gevloekt.



Berahimi is overigens geboren in Dubai. Ze heeft Iranees bloed door de aders stromen. Op haar tiende verhuisde ze naar Costa Rica. Daar groeide ze op onder het bewind van een erg strenge vader. Hij trachtte Berahimi ook op allerlei wijzen te weerhouden van haar keuze om model te worden. Maar daar stoorde ze zich absoluut niet aan.



Na haar middelbare schoolopleiding koos ze voor de studie Journalistiek. Tegelijk fungeerde ze reeds als model voor enkele producten. Zo debuteerde ze op televisie en was ze te zien in diverse magazines. Maar het liefst vertolkte ze een andere rol voor de camera. Die van presentatrice om precies te zijn. Ze droomde er altijd van om een Oprah Winfrey-achtig tv-programma te kunnen maken.



Tijdens het WK brak ze definitief als tv-presentatrice door. Toen ging ze ook mondiaal viral. Ze fungeerde toen ook al als gastvrouw van de tv-show Intrusos de la farándula (Business Crashers). Al stopte ze daar vorig jaar abrupt mee na een vermeend conflict met haar medepresentatrice Mariana Loranca. Iets dat ze zelf overigens in een officiële reactie ontkende.



Ook ontwierp ze haar eigen bikinilijn, die eveneens haar eigen naam kreeg. In Costa Rica nam ze ook deel aan het derde seizoen van het programma Dancing with the Stars, dat werd uitgezonden op Teletica Canal 7. Op dit moment is ze druk met de voorbereidingen op haar nieuwe showprogramma. Op social media is ze ook populair. Op Instagram blijven 188.000 mensen op de hoogte van haar verrichtingen, op Twitter telt ze 81.000 volgers en via Facebook komt ze ook nog op 79.000 likes.