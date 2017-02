AZ weet na stunt PSG wat het kan verwachten van Lyon

Die achterstand had heel wat kleiner kunnen zijn, ware het niet dat Lyon recentelijk een hele reeks slechte resultaten heeft neergezet. Na een 1-2 thuisnederlaag tegen Lille verloor Lyon eerder deze maand zowel in de derby bij St.Étienne (2-0) en afgelopen weekend ook bij Guingamp. Daartussen kwamen alleen nog maar drie punten uit een thuiswedstrijd tegen Nancy (4-0), een ontmoeting waarin Memphis Depay voor het eerst scoorde voor zijn nieuwe club.



Donderdag 16 februari; 19.00 uur:

EUROPA LEAGUE:

HEENWEDSTRIJD 16e FINALES:

AZ- Olympique Lyonnais

Voorspelling volgens de experts van www.VIPVoetbalwedden.nl

----> winst AZ 25%, gelijkspel 30%, winst Olympique Lyonnais 45%



Voorlopig doet Lyon's trainer Bruno Génésio, die sinds december 2015 bij de club is waarvoor hij zelf tien jaar speelde, alle mogelijke moeite om voor Depay een plekje te vinden. Sterker nog, volgens sommige kritische media in Frankrijk, is de komst van Depay zelfs de oorzaak van Lyons slechte resultaten van de laatste tijd. Om Depay zo goed mogelijk uit de verf te laten komen, speelde zijn nieuwe club een 4-3-3 in de stijl van het PSV waarin Depay schitterde.



Maar dat betekent dat óf Nabil Fekir of Mathieu Valbuena aan de kant moet blijven. Fekir (5 goals in Ligue 1 tot dusverre) echter is afkomstig uit Lyons jeugdopleiding en speelt een belangrijke rol in de hiërarchie van de club, terwijl Valbuena (6 goals) na een langdurige blessureperiode de afgelopen twee maanden Lyons beste speler is geweest. Tegen Guingamp begon Depay dan ook al weer op de bank. De absoluut beste speler van Lyon is clubtopscorer Alexandre Lacazette, die al 20 keer doel trof en komende zomer op weg lijkt naar een internationale toptransfer.

Houdt AZ in eigen huis Olympique Lyonnais in toom? Verdien hiermee je inzet dik en dubbel terug!

Olympique Lyonnais kwam in de Europa League terecht door achter Juventus en Sevilla als 3de te eindigen in Champions League Groep H. In de laatste wedstrijd had Lyon in haar eigen splinternieuwe Stade de Lyon met twee goals verschil van Sevilla moeten winnen, maar kwam niet verder dan 0-0, ook al omdat zowel Corentin Tolisso als ook Valbuena in de eerste helft op de lat schoten. AZ verraste door de laatste twee wedstrijden in Dundalk en thuis tegen Zenit St.-Petersburg te winnen en eindigde in Groep D net één punt boven Maccabi Tel Aviv.



AZ-aanvoerder Ron Vlaar wordt op donderdag 32 jaar, maar het ziet er niet naar uit dat hij in actie gaat komen. Hij staat al maanden buitenspel met een kuitblessure. De rest van de AZ-selectie is wel fit voor het treffen in de Europa League. In elk geval is Mattias Johansson geschorst. De van Rosenborg BK gehuurde Jonas Svensson zal hem mogelijk vervangen, terwijl de eveneens gehuurde Tim Krul (van Newcastle United) het doel van AZ zal verdedigen.



AZ-Olympique Lyonnais in het kort:



• De wedstrijd in Alkmaar wordt gefloten door de Schot Bobby Madden. De arbiter leidde in december nog de Europa League-wedstrijd tussen Standard Luik en Ajax.

• In Ligue 1 haalde Lyon 40 punten uit 24 wedstrijden en heeft een doelsaldo van +16. Tussen de beide wedstrijden tegen AZ in ontvangt Lyon komende zondag de 'nummer 13' Dijon. AZ speelt zondag a.s. bij Willem II.

• AZ speelde in Europees verband drie keer tegen een Franse tegenstander en bleef daarin ongeslagen. In de UEFA Cup-groepsfase van 2004/2005 (toen ploegen slechts 1x tegen elkaar speelden) won AZ met 2-0 van Auxerre. Op weg naar de UEFA Cup-finale van 1981 speelde AZ in de halve finales tegen Sochaux. In Alkmaar werd het 3-2 voor AZ'67 (zoals toen nog de naam was). In Frankwijk eindigde de wedstrijd in 1-1.

• Lyon speelde tien keer tegen een Nederlandse club en won vier van die wedstrijden. Lyons balans in Nederland is 2x gewonnen, 2x gelijk en 1x verloren (2-0 bij Ajax in 2002/2003). Het ging in alle gevallen om wedstrijden in de Champions League tegen Ajax (4x), PSV (4x) en sc Heerenveen (2x).

Denk jij te weten hoe AZ - Olympique Lyon afloopt? Verdien een flink zakcentje door hier in te zetten!

• De enige keer dat Lyon een Nederlandse club trof in een KO-fase was in de kwartfinales van de Champions League in het seizoen 2004/2005. Na twee gelijke spelen van beide ploegen (1-1) won PSV op 13 april 2005 in Eindhoven de penalty shoot-out met 4-2. Doelman Gomes stopte destijds twee strafschoppen.

• Datzelfde PSV was de tegenstander van AZ in de meest recente wedstrijd in Alkmaar. Vorige week zaterdag won PSV met 2-4 in een wedstrijd waarin doelman Krul - ook al zo'n penaltyheld - zijn debuut maakte.

• Zowel AZ als Lyon is drie Europese wedstrijden op rij ongeslagen. De ploegen spelen voor het eerst tegen elkaar.

• In Lyons laatste vijf Europese wedstrijden vielen slechts vijf goals: een 1-0 overwinning, twee 0-1 nederlagen en twee gelijke spelen (1-1 en 0-0).

• Als ze donderdag geel krijgen zijn Stijn Wuytens (AZ); Sergi Darder, Maxime Gonalons en Rafael (Lyon) geschorst in de return van volgende week.