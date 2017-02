UEFA slaat flater met Ti.. eh, Jasp.. eh.. Tim Krul!

Onze landgenoot debuteert donderdagavond in de Europa League voor AZ. Elf dagen nadat hij zijn competitiedebuut voor de Noord-Hollandse equipe maakte. Bij de UEFA zaten ze met de handen in het haar en moesten ze snel op zoek naar een profielfoto van de gehuurde sluitpost van Newcastle United.



Gevonden kreeg de webmaster te horen. Het resultaat is hieronder te zien:





.@UEFAcom you might wanna update the profile pic of Tim Krul on your websitepic.twitter.com/3ERxR1OtGL — Tim Krul (@TimKrul) 15 februari 2017