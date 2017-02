Omstreden kandidatuurstelling Turkije om EK 2024 binnen te hengelen

Dat meldde voorzitter van de Turkse voetbalbond, Yıldırım Demirören, op een groots belegde persconferentie. De deadline voor de kandidaatstelling bij de UEFA is 3 maart. Tot op heden had alleen Duitsland zich officieel gemeld. Vermoedelijk zullen Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen zich ook nog gezamenlijk kandidaat stellen.





EURO 2024 Adaylık Bilgilendirme Toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in katılımıyla başladı. pic.twitter.com/ygHZ0pNgfA — TFF (@TFF_Org) 15 februari 2017

Turkije probeerde eerder het EK 2016 binnen te halen, maar de UEFA koos met zeven tegen zes stemmen voor Frankrijk. De UEFA maakt in 2018 bekend welk land het EK van 2024 mag organiseren.Het EK in 2020 wordt in dertien verschillende landen gehouden. De finale zal plaatsvinden op Wembley, in de Amsterdam Arena worden drie groepswedstrijden en een duel uit de achtste finales gespeeld.De kandidaatstelling van Turkije is aardig omstreden. Het land biedt niet bepaald de helpende hand in beslissingen binnen de Europese Unie. Daarnaast doet president Recep Tayyip Erdogan er alles aan om alleenheerser in het land te worden. Zo heeft hij al vele wetten laten aanpassen en treedt hij hardhandig op tegen elke vorm van protest.