Deze negen spelers gaven Ajax het goede voorbeeld tegen Legia

Willem van Hanegem en Franz Hasil (1970)

Feyenoord plaatste zich voor de Europa Cup I-finale door in de halve finales af te rekenen met Legia Warschau. De heenwedstrijd in Polen eindigde in 0-0, waarna de Rotterdammers de klus in de eigen Kuip klaarden. Willem van Hanegem opende de score en Franz Hasil bepaalde na een half uur de eindstand al op 2-0.





Dirk Kuyt (2002)

In zijn laatste seizoen bij FC Utrecht scoorde Dirk Kuyt tegen Legia Warschau. Hij kon er niet bepaald van genieten. Utrecht verloor het heenduel namelijk met 4-1, waardoor de return in de Galgenwaard enkel voor de statistieken was. Stijn Vreven kreeg in Polen overigens een rode kaart.



Sergei Omelyanchuk (2002)

Omelyanchuk was in de return van FC Utrecht - Legia Warschau (1-3) verantwoordelijk voor het enige tegendoelpunt van de Polen. Hij was echter ook speler van de Poolse ploeg. Een eigen doelpunt dus, waarmee hij FC Utrecht een eretreffer bezorgde.





Dries Mertens (2011)

In het seizoen 2011/2012 was Legia Warschau een van de tegenstanders van PSV in de poulefase van de Europa League. In Eindhoven won de ploeg van Fred Rutten met 1-0. Dries Mertens was met een poging vanaf een meter of twintig verantwoordelijk voor het enige doelpunt.



Michal Zewlakow en Zakaria Labyad (2011)

De wedstrijd in Polen verliep met een 0-3 overwinning een stuk makkelijker voor PSV. Een eigen doelpunt van Michal Zewlakow opende de score en Zakaria Labyad tekende voor de 0-3. Tussendoor prikte ook Mertens weer raak. PSV greep dankzij dit resultaat de groepswinst.



Arek Milik (2015)

De meest trefzekere speler die namens een Nederlandse club scoorde tegen Legia Warschau. En bovendien de enige Pool. Met een bekeken balletje vanaf de rand van het strafschopgebied tekende hij voor de enige treffer in Amsterdam. Een week later deed hij zijn landgenoten twee keer pijn in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd.



Nick Viergever (2015)

Het andere doelpunt tijdens dat uitduel in Warschau was van Nick Viergever. Samen met Davy Klaassen waarschijnlijk de enige Ajacied van toen, die donderdag waarschijnlijk weer aan de aftrap verschijnt. Van dichtbij tekende de verdediger twee jaar geleden voor het tweede Amsterdamse doelpunt.