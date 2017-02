Hoe Qazaishvili Vitesse wil helpen door Ajax te vermoeien

“ We moeten Ajax niet laten voetballen en overal fel bovenop zitten, het kan een fysiek zware wedstrijd worden.”

Qazaishvili, door Legia Warschau gehuurd met een optie tot koop, speelde tot nu toe acht keer in de Ekstraklasa. In de Champions League kwam de aanvallend ingestelde middenvelder twee keer in actie: bij nederlagen tegen Borussia Dortmund (0-6) en Real Madrid (5-1). Legia werd derde in een groep met Real, Dortmund en Sporting CP.



Nu wacht een tweeluik met Ajax in de achtste finales van de Europa League. "Een mooie loting", zegt Qazaisvhili tegen ELF Voetbal. "Ik zie de wedstrijden tegen Ajax als een uitdaging. Ik heb ook goede herinneringen aan duels met Ajax. Zoals in 2013. Toen maakte ik in de extra tijd de 0-1 in de ArenA. En ik heb nog twee keer tegen Ajax gescoord. Een daarvan was bij die 0-4 in een bekerwedstrijd. Peter Bosz was toen nog de trainer bij Vitesse. Het is speciaal om hem en Bertrand Traoré weer tegen te komen. Bosz was bij Vitesse als een voetbalvader voor mij. Ik heb veel van hem geleerd. Met hem als trainer heb ik ook mijn beste tijd in Arnhem beleefd. Hij gaf mij veel vertrouwen. Met Traoré had ik altijd goed contact, a nice guy. Na de wedstrijd vraag ik z'n shirt. Ik hoop natuurlijk donderdag weer een doelpunt tegen Ajax te maken. Zou erg mooi zijn."



The secret

De technische staf van Legia heeft Qazaishvili inmiddels geraadpleegd naar zijn ervaringen met Bosz en Ajax. "Ja, een van de assistent-trainers heeft mij in de afgelopen dagen benaderd. Waar we het over hebben gehad ga ik niet zeggen. That's a secret, haha. Maar de technische staf is op de hoogte van hoe Ajax speelt, ook door zelf beelden te bestuderen. Ajax is de laatste maanden in een goede vorm. We moeten echt aan de bak. Met Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en Traoré hebben ze spelers om goed in de gaten te houden. Net als Lasse Schöne, met zijn vrije trappen."







"Wij zijn dit seizoen ook goed bezig. In Polen zijn we sinds oktober ongeslagen. We hebben veel ervaren spelers en ook veel scorend vermogen. Dat hebben we voor de winterstop ook nog laten zien in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (3-3) en het uitduel met Dortmund (8-4). Ja, in die wedstrijden lieten we wel defensief steken vallen, maar Real en Dortmund zijn ook niet de minste ploegen. Uiteindelijk kwamen we in de Champions League te kort, maar gelukkige wonnen we op de laatste speeldag wel van Sporting (1-0), waardoor we nu weer in de Europa League spelen."



Son of Guram

Qazaishvili, die in de basisopstelling bij Legia wordt verwacht, hoopt donderdagavond ook zijn werkgever Vitesse, waar hij een contract heeft tot de zomer van 2018, een dienst te bewijzen. "We moeten Ajax niet laten voetballen en overal fel bovenop zitten. Het kan een fysiek zware wedstrijd worden. Misschien kunnen we Vitesse een handje helpen, aangezien Vitesse zondag tegen Ajax speelt. Guram heeft ook al gezegd dat we Ajax aan het werk moeten zetten. Hopelijk stapt Ajax na de wedstrijd met zware benen in het vliegtuig terug. Wanneer we volgende week met Legia naar de Amsterdam ArenA komen is Guram er ook bij. Ik heb de kaarten al geregeld."



Bij Vitesse werd de jongste van de twee Georgiërs the son of Guram genoemd. Waar Kashia was, was Qazaishvili niet ver uit de buurt. Ze waren onafscheidelijk. "We bellen we of Facetimen nog bijna iedere dag. We zijn in onze tijd in Arnhem heel close geworden. Zo is Guram peetoom van mijn dochter. Ik volg de wedstrijden van Vitesse wanneer ik kan. Ook om te kijken hoe Guram speelt. Hij was als een mentor voor mij. Maar nu moet ik het alleen doen, dat gaat steeds beter, haha. Of ik na dit seizoen terugkeer bij Vitesse? Dat weet ik niet. Ik heb een contract tot 2018 bij Vitesse. Wat de toekomst brengt is afwachten. Maar ik heb mijn draai gevonden bij Legia."







Slow start

Het was even wennen voor Qazaishvili, in de Poolse hoofdstad Warschau. Hij kwam dit seizoen nog tot drie optredens bij Vitesse en scoorde tegen Willem II, maar trainer Henk Fraser gaf de voorkeur aan andere spelers op het middenveld. Dus besloot Qazaishvili vijf jaar na zijn komst in Arnhem in te gaan op een aanbieding van Legia, regerend Pools kampioen en bekerhouder.



Vako, zoals zijn bijnaam luidde bij Vitesse, is sinds twee wedstrijden basisspeler. De nummer 9 van Legia Warschau, de huidige nummer drie in de Poolse competitie, beleefde een slow start. "De eerste twee, drie maanden in Warschau waren niet makkelijk. Ik moest echt wennen aan de nieuwe omgeving: nieuwe stad, nieuwe club, nieuwe trainer, nieuwe teamgenoten. Ik miste het leven in Nederland."



Qazaisvhili gaf al eens aan van nature een introvert persoon te zijn. Bosz grapte eens dat hij niet wist of de zwijgzame Georgiër eigenlijk wel kon praten. "Haha, ja dat kreeg ik toen ook mee. Nee, ik ben niet zo'n prater. Maar ik zal Bosz en ook Traoré voor de wedstrijd zeker even opzoeken om een praatje te maken", zegt Qazaishvili met een zachte, hese stem. "Weet je wat het ook is. Als ik me bij iemand of ergens op mijn gemak voel, laat ik me meer horen. Zoals nu ook in Warschau."



"Toen ik in 2011 naar Vitesse kwam, had ik ook tijd nodig om te wennen. Toen had ik het geluk dat Guram, Giorgi Chanturia en voorzitter Merab Jordania er al waren. Ik trok in die periode heel veel met hen op. Dat was fijn, landgenoten onder elkaar. Nu ben ik de enige Georgiër bij Legia. Ik ben meer op mezelf aangewezen. Maar ik denk dat deze stap goed voor mij is geweest, ook om zo meer uit mijn comfort zone te treden. Als persoon zet ik daardoor ook stappen. Je wordt vanzelf more outgoing. Als ik toch een keer hulp of advies nodig heb kan ik altijd nog Guram bellen, haha."