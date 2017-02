Rodney Sneijder: "Gezondheidsredenen spelen nu geen rol"

“ Ik draag FC Utrecht een ontzettend warm hart toe”

"Ik wil op de eerste plaats een ding rechtzetten", vertelt de 25-jarige middenvelder en jongere broer van Oranje-international Wesley Sneijder, tegenover ELF Voetbal. "Ik heb geen contract ingeleverd, want ik had ook geen contract bij FC Utrecht. Ik speelde daar op amateurbasis."



In de huidige jaargang kwam Sneijder tot twaalf wedstrijden voor Jong FC Utrecht in de Jupiler League. Daar komen er geen meer bij. "Ik ben geen opgever. Zeker niet. Maar de redenen om te stoppen houd ik binnenkamers. Ik draag FC Utrecht een ontzettend warm hart toe. Het is en blijft mijn club, maar ik heb besloten verder niet naar buiten toe te treden wat mijn reden is."



Stempel

De beslissing om te vertrekken bij FC Utrecht kwam echter niet uit de lucht vallen. "Ik ben de laatste anderhalve week al niet meer op de club geweest. Ik heb altijd het stempel gehad dat ik een lastige, moeilijke jongen ben. Als je nu navraag gaat doen, zul je merken dat dit helemaal niet het geval is geweest. Ik heb me altijd netjes gedragen, ondanks dat ik ook helemaal geen contract had en ik met 25 jaar in Jong FC Utrecht speelde. Dat was niet altijd even makkelijk. Maar goed, dat wist ik vooraf."







Bij zijn vorige club Dundee United vertrok Sneijder vanwege gezondheidsredenen. "Maar dat is nu absoluut niet het geval. Misschien dat mensen daar nu aan denken. Maar gelukkig ben ik helemaal fit en gezond", zegt de ex-Ajacied, die nu voor zichzelf traint. "Daarnaast heb ik ervoor gekozen om twee keer in de week een groepstraining mee te doen bij DHSC, onze oude club in Utrecht. Daar zijn we als familie ook druk bezig."



"Ik vind het leuk om daar nu mee te trainen, met de bal bezig te zijn. Ook voor de groep is dat goed. Andere clubs belden me ook al om mee te trainen, maar ik heb mijn beslissing gemaakt. Er kwamen ook aanbiedingen binnen uit landen, waar de transfermarkt nog open is. Maar daar heb ik geen oren naar."



Op pad komen

Komende zomer hoopt Rodney Sneijder weer aan te sluiten bij een nieuwe club. "Europa heeft mijn voorkeur. Nederland zou ideaal zijn. Ik zie wel wat er op mijn pad komt." De mensen binnen FC Utrecht is hij enorm dankbaar. "Zeker iemand als Jordy Zuidam. Hoe hij met deze situatie is omgegaan, waardeer ik."



Hij kijkt nog eens terug. "Het is ontzettend jammer dat dit is gebeurd en zo heeft moet eindigen. Ik had het ook echt enorm naar mijn zin bij FC Utrecht. Lekker dichtbij huis, leuke jongens, een talentvolle groep waarmee ik trainde, goede gasten. Het heeft me goed gedaan dat die jongens berichtjes stuurden van 'zonde, we hadden veel aan je, met tips en adviezen'. Maar ja, het is nu eenmaal zo. De tijd heelt de wonden."