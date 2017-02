Video: Newcastle-doelman Darlow slaat geweldige flater

De 26-jarige sluitpost kwam buiten zijn zestien metergebied in een poging een lange bal te onderscheppen. Darlow liet daarbij echter zien waarom hij keeper is geworden en geen voetballer. Hij sloeg een geweldige flater.



Voor Cameron Jerome was het vervolgens een koud kunstje om de 2-1 eenvoudig in het lege doel te tikken. Newcastle wist nog wel gelijk komen tot 2-2, maar leed op Carrow Road wel duur puntenverlies in strijd om de titel in de Championship.