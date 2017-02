Ajax heeft goede herinneringen aan Legia Warschau

Vlak voor rust zorgde Milik nog voor een derde treffer van de ploeg, die toen door Frank de Boer werd getraind, waardoor Ajax fluitend door ging naar de volgende ronde. Een week eerder was een treffer van Milik immers al genoeg geweest voor een 1-0 zege in de ArenA.



Donderdag 16 februari; 21.05 uur:

EUROPA LEAGUE:

HEENWEDSTRIJD 16e FINALES:

Legia Warschau - Ajax

Voorspelling volgens de experts van www.VIPVoetbalwedden.nl

----> winst Legia Warszawa 30%, gelijkspel 30%, winst Ajax 40%



Milik is inmiddels vertrokken naar de Serie A en op de plek van De Boer zit inmiddels Peter Bosz, die woensdagmorgen met een fitte groep van twintig selectiespelers naar de Poolse hoofdstad is afgereisd. Legia was afgelopen herfst één van de smaakmakers van de Champions League. In Groep G beleefden de Polen een catastrofale start met nederlagen in Lissabon (tegen Sporting), in Madrid (tegen Real) en thuis tegen Dortmund (0-6!!!).



Maar in de thuiswedstrijd op 2 november tegen Real Madrid in een volledig leeg Stadion Wojska Polskiego (het gevolg van een UEFA straf) kwam de ommekeer. Bale (al in de 1e minuut) en Benzema hadden de Champions League-houder al snel op een 0-2 voorsprong gezet, maar toen kwam Legia ineens op stoom. De Ghanese/Belgische middenvelder Vadis Odjidja-Ofoe (40'), Miroslav Radović (58') en de Franse middenvelder Thibault Moulin (83') leken voor de grootste verrassing van het seizoen te gaan zorgen, maar uiteindelijk zorgde Kovačić kort voor tijd nog voor een 3-3. Wat daarna volgde was die absoluut waanzinnige 8-4 uitnederlaag in Dortmund, waarna Legia de thuiswedstrijd tegen het Sporting van Bas Dost moest winnen om door te gaan naar de Europa League-fase. Het lukte dankzij een treffer van de Braziliaanse rechtsbuiten Guilherme in de 30e minuut.



Gaat Ajax opnieuw winnen bij Legia Warschau? Of verwacht jij een heel andere uitslag? Zet hier in!



Ajax plaatste zich met heel wat minder hoofdbrekens. De Amsterdammers wonnen Europa League Groep G met 14 punten; een straatlengte voorsprong op Celta de Vigo (9 punten) en Standard Luik (7 punten). Panathinaikos bleef op 1 puntje staan.





In de Poolse Ekstraklasa won Legia acht van de laatste negen wedstrijden. Na een 5-0 zege tegen Gornik Leczna op 18 december werd de competitie afgelopen weekend weer hervat met een uitwedstrijd tegen Arka Gdynia. Legia won die wedstrijd met 0-1. Tomasz Jodlowiec maakte na een half uurtje het enige doelpunt. Legia staat op een derde plaats met 38 punten uit 21 wedstrijden. Koploper KS Lechia Gdansk heeft vier punten meer en ook Jagiellonia Bialystok (39 punten) staat nog boven Legia.



Denk jij ook dat Ajax een goede eerste stap zet op weg naar de achtste finale van de Europa League? Waag hier een gokje!