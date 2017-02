Ook de vrouwelijke Aad de Mos zit helemaal mis

Niet alleen Aad de Mos had het mis. Ook één van de grootste vrouwelijke supporters van FC Barcelona dacht dat haar club tegen Paris Saint-Germain wel een zege zou boeken.

Dinsdagmiddag postte Suzy Cortez, ook bekend als Miss Bumbum 2015, een foto op haar Instagram om de Blaugrana veel succes te wensen. 'VAMOS BARÇA!', schreef ze daarbij. Het Braziliaanse fotomodel kwam enkele uren van een koude kermis onderuit.



Barça verloor met liefst 4-0 en heeft over drie weken een wonder boven om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Cortez zal vast ook hebben gegokt dat haar idool Lionel Messi zou hebben gescoord. Maar het Argentijnse wonderkind was op het veld onzichtbaar voor de buitenwereld.





VAMOS BARÇA! #LoveFCB #HappySaintValentinesDay #PSGFCB #ForçaBarça #FCBarcelona #igersFCB #SaintValentin Een bericht gedeeld door Suzy Cortez (@suzycortezoficial) op 14 Feb 2017 om 12:45 PST