'Rangers is zeker een optie voor Frank de Boer'

"Frank heeft nu een rustperiode ingelast", vertelt zijn zaakwaarnemer Guido Albers tegenover Evening Times. "Hij zegt op dit moment niet tegen me 'dit doe ik wel, dit ga ik niet doen'. Daarom liggen alle opties nu open. Als het straks mei is, pakt hij de standen in de landen erbij en dan zal hij een goede beslissing maken."



Rangers FC is op zoek naar een nieuwe manager nu Mark Warburton deze week op straat is gezet. Er zijn drie hoofdkandidaten om diens vacante positie in te vullen. Frank de Boer is er daar één van. "Twee jaar geleden werd ik gebeld door Liverpool en Tottenham Hotspur", vervolgt Albers. "Maar hij moest toen te snel beslissen."





Former Ibrox star Frank De Boer will put ambition before cashhttps://t.co/Vp7hTAHHra — The Evening Times (@TheEveningTimes) 15 februari 2017

"Als hij een goed gevoel heeft bij Rangers en hij wordt benaderd, dan is alles mogelijk." Albers vertelde nog iets opmerkelijks over de spelerscarrière van Frank de Boer. "Toen hij bij Rangers voetbalde, kreeg Frank geen salaris. David Murray (toenmalige voorzitter, red.) kun je dat navragen. Hij speelde voor niets. Hij was vereerd dat hij voor Rangers mocht voetballen."