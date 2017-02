Politie valt spelershotel Napoli binnen om Maradona te arresteren

Maradona is in de Spaanse hoofdstad om zijn oude club aan te moedigen in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. Volgens de Spaanse politie had 'Pluisje' zich gewelddadig gedragen tegenover zijn vriendin in de hotelkamer. Het is niet duidelijk of de spelers van Napoli hinder hebben ondervonden van de inval van de politie, die rond 8.30 uur plaatsvond.





TI AMO AMORE MÍO #relax #spa #gym #despuesdelgym Een bericht gedeeld door ROCIO OLIVA (@rocio_g_oliva) op13 Feb 2017 om 2:09 PST







Maradona beleefde een halve etmaal eerder nog een romantische Valentijnsdag in Hotel Mirassiera en stuurde een foto de wereld in waarop hij naast zijn vriendin Rocio Oliva in de jacuzzi ligt. De stemming zou in de nacht zijn omgeslagen en in de ochtend arriveerde na een tip de politie met een medisch team bij het hotel. Er werden geen verwondingen aangetroffen bij Maradona en de vriendin. Ook werd er uiteindelijk geen aangifte gedaan.







Volgens Maradona valt hem niets te verwijten en is er sprake van een 'mediashow' van de Spaanse politie. "Kan iemand mij dit uitleggen?", vraagt hij zich af in een verklaring op Facebook. "Ik laat alles over aan mijn advocaat die in overleg staat met de Spaanse autoriteiten. Er is helemaal geen sprake van een aanklacht. Ik geniet van het gezelschap van mijn familie en kijk uit naar de wedstrijd van vanavond."





Juntos a la par... pic.twitter.com/grDEffHW9C — Diego Maradona (@DiegoAMaradona) 13 februari 2017