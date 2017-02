De bijzondere facts en figures van Legia Warschau - Ajax

Twee jaar geleden trof Ajax dezelfde opponent. Toen won de Noord-Hollandse ploeg in eigen huis met 1-0. In een leeg Pools stadion werd het zelfs 0-3. Beide clubs zijn sinds de jaarwisseling in competitieverband nog ongeslagen. Al betrof dat voor Legia slechts één duel. Wat je zeker moet weten over de confrontatie van donderdagavond lees je hieronder:



Legia Warschau - Ajax in het kort:



• We moeten teruggaan naar het seizoen 1990/1991 om een Europese overwinning van Legia in de lente te vinden. Daarna vormde de onderbreking van de winterstop - en het bijbehorende ritmeverlies - een onneembare barrière voor de Poolse topclub.

• In dat seizoen versloeg Legia het Italiaanse Sampdoria om in de halve finales van de Europa Cup voor Bekerwinnaars op Manchester United te stranden. Het was voor Legia de beste Europese prestatie in de clubgeschiedenis.



Donderdag 16 februari; 21.05 uur:

EUROPA LEAGUE:

HEENWEDSTRIJD 16e FINALES:

Legia Warschau - Ajax

• In de zes wedstrijden van Legia in de voorrondes van de Champions League vielen 33 treffers, een wel heel bijzonder gemiddelde van 5,5 goals per wedstrijd!

• Scheidsrechter in Polen is de Spanjaard Fernández Borbalan, toevallig (of niet?) dezelfde man die twee jaar geleden ook al Legia - Ajax (0-3) floot. Eerder dit seizoen was hij ook de arbiter bij Feyenoord - Fenerbahçe.

• Drie dagen voor de wedstrijd tegen Vitesse, ontmoet Ajax in Warschau al een eerste Vitesse-speler. De Georgische middenvelder Valeri Qazaishvili is dit seizoen door Vitesse verhuurd aan Legia. Bij Vitesse speelde hij nog onder Peter Bosz.

• Nemanja Nikolic is dit seizoen de clubtopscorer van Legia. In de Ekstraklasa maakte hij tot dusverre 13 goals. Radović staat op 7 treffers en Aleksandar Prijovic maakte tot dusverre 5 treffers. Ajax zal Nikolic overigens niet tegenkomen. Hij tekende vorige maand een contract bij Chicago Fire.



• De 1-0 zege op Sporting betekende Legia's eerste Champions League overwinning in 21 jaar. De Poolse president Andrzej Duda was zo ontroerd dat hij na afloop alle spelers in de kleedkamer kwam bedanken.

• Legia, getraind door Jacek Magiera, raakte in januari Bartosz Bereszynski kwijt. De Poolse international stapte voor € 2 miljoen over naar het Italiaanse Sampdoria.

• Magiera heeft sinds september 2016 de leiding over het eerste elftal van Legia, maar hoort al sinds 1997 bij de club. Hij heeft ook een universitaire graad en is afgestudeerd in... de geschiedenis van logo's van voetbalclubs.



• Dit wordt de 365ste internationale wedstrijd van Ajax. In totaal maakten de Amsterdammers daarin 596 treffers, een gemiddelde van 1,64 treffer per wedstrijd.

• Toen Ajax twee jaar geleden Legia uitschakelde, overleefde het zelf de volgende ronde niet. Ajax werd in de 1/8ste finales uitgeschakeld door Dnjpr Dnjpropetrovsk.

• Liefst vijf Legia spelers zijn bij een volgende gele kaart geschort en missen dan de return in de ArenA: Guilherme, Vadis Odjidja-Ofoe, Michał Pazdan, Miroslav Radović, en Jakub Rzeźniczak. Bij Ajax staan twee spelers op scherp: Davinson Sánchez en Joël Veltman.