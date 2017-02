Gustafson accepteert straf niet; ‘wonderjurist’ komt in actie

Omdat Feyenoord in beroep gaat tegen de straf wordt Joris van Benthem weer ingezet. De huisjurist van de Rotterdamse club zorgde er vorig seizoen voor dat drie spelers van Feyenoord werden vrijgesproken van hun staf. Van Benthem groeide destijds uit tot een ‘wonderjurist’.



Rick Karsdorp

De aanklager betaald voetbal wilde Rick Karsdorp in augustus 2015 voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, schorsen. De verdediger had een tackle op FC Utrecht-verdediger Christian Kum begaan en volgens de voetbalbond was er sprake van ‘ernstig gemeen spel’. Van Benthem wist de bond er echter van te overtuigen dat hier geen sprake van was. Karsdorp werd vrijgesproken.



Eljero Elia

In september 2015 wilde de aanklager betaald voetbal Eljero Elia schorsen. De vleugelaanvaller van Feyenoord zou in een wedstrijd van het tweede elftal tegen SC Cambuur een tegenstander een kopstoot gegeven of geslagen hebben. Twee scheidsrechters spraken allebei van een ander voorval en het incident werd niet opgeschreven op het wedstrijdformulier. Feyenoord ging niet akkoord met de straf en wegens ‘een vormfout’ werd Elia uiteindelijk vrijgesproken.



Michiel Kramer

Feyenoord-aanvaller Michiel Kramer kreeg in oktober 2015 een straf van de aanklager betaald voetbal opgelegd. De spits zou Ted van de Pavert, speler van De Graafschap, geslagen hebben. Feyenoord ging destijds opnieuw in beroep. Van Benthem haalde bewegingswetenschapper Jo de Ruiter er bij en ‘een slaande beweging’ kon niet aangetoond worden. Ook Kramer werd vrijgesproken. Later dat seizoen kreeg de spits wel een straf na aanleiding van een incident tussen Kramer en Etiënne Reijnen van FC Groningen.