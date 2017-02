Ajax hoeft zeker niet bang te zijn voor Legia Warschau

Ze komen uit Warschau, spelen in het groen, verloren in 2015 nog van twee keer Ajax en de supporters zijn fanatieker dan Imanuelle Grives in Wie is de Mol?. We weten al best veel van de tegenstander van Ajax van donderdagavond, maar wat weten we nog niet?

De enige écht bekende naam in het elftal van Warschau is voor de meeste voetbalfans Tomas Necid. De lange aanvaller, eerder in het shirt van PEC Zwolle te bezichtigen in de Eredivisie, is de opvolger van Nemanja Nikolić. De bewegelijke spits scoorde aan de lopende band, maar vertrok deze winter naar Amerika voor een nieuw voetbalavontuur.

Necid dus. Gevaarlijk, maar zeker niet geniaal. Verder is Vako Qazaishvili natuurlijk een zeer bekende naam, maar de Vitesse-huurling heeft vooralsnog geen basisplaats veroverd bij de nummer drie van Polen. De nummer drie, ja! Wie de angstaanjagende Champions League-poule, met Real Madrid, Borussia Dortmund en Sporting Clube de Portugal in gedachte heeft en bedenkt dat Legia die als heeft overleefd, kan angst ingebezoemd krijgen. Maar dat is in feite overbodig.

In de voorronde van het kampioenenbal had het namelijk de nodige moeite om de semi-profs van Dundalk FC, later tegenstander van AZ, te verslaan. Daarin had de Poolse grootmacht de nodige moeite om het verdedigend enigzins dicht te houden. In de poulefase kreeg Legia liefst 24 (!) tegendoelpunten, wat resulteerde in een doelsaldo van -15. Maar door de zege in de laatste wedstrijd op Sporting (1-0), in combinatie met een gelijkspel tegen Real Madrid (3-3), zorgde voor de overwintering inde Europa League ten koste van Bas Dost en co.



In dienst van PEC Zwolle lukte het Necid nooit om tegen Ajax te scoren. Nu wel?

Defensieve ramp

Verdedigen is een kunstje dat Legia niet bepaald beheerst. En in de wetenschap dat basisspelers Jakub Rzeźniczak (geblesseerd) en Bartosz Bereszyński (verkocht aan Sampdoria) ook niet meedoen, moet Ajax op vreemde bodem zeker kunnen scoren. Dan moet Ajax de strijd op het middenveld overigens wel gaan winnen. Mannetjesputters Miroslav Radović en Vadis Odjidja-Ofoe zijn zeker niet de minste spelers in de as; houdt die voetballers in de gaten.

De nummer drie van Polen die niet kan verdedigen. Appeltje eitje voor Ajax? Dat niet. In de Pepsi Arena is het net alsof alle supporters een flesje of vier van die cola-soort achter elkaar hebben gedronken. Zo veel energie en power geven de fans langs de lijn. Real Madrid (gelijk) en Sporting (verlies) gingen onderuit in Warschau, Dortmund had er geen moeite (0-6). De vorm van de groenhemden is overigens wel een stuk beter dan destijds. Van de laatste negen duels werden er acht gewonnen; na de winterstop was er ook meteen weer een zege.



FC Barcelona

Onverslaanbaar is Legia in eigen huis overigens allerminst. Dit seizoen won de ploeg van de eerste vijf thuisduels er niet één. Daarna is de serie overigens wel een stuk beter - al is dat na zo'n matige start allerminst verrassend te noemen. Verder moet Ajax nog beducht wezen op het Haags kwartiertje van Legia; de meeste doelpunten van Warschau, in de Champions League én Poolse competitie, vallen namelijk in de laatste vijftien minuten van de wedstrijd.

Angst? Nee, dat hoeft Ajax al met al niet te hebben voor Legia. Davy Klaassen, Joël Veltman en Nick Viergever houden bovendien een goede herinnering over aan het duel in 2015. In de ArenA werd het 1-0, het uitduel liefst 0-3(!). Ook dat was de zestiende finale van de Europa League. Ook dat was in februari. Met eerst de uitwedstrijd voor de boeg zal het ditmaal zo makkelijk waarschijnlijk niet gaan. Maar als Ajax in elk geval scherper begint dan het FC Barcelona van dinsdagavond - dat ook in 2015 nog tweemaal simpel won van opponent PSG - dan maken ze een hele goede kans in de grootste stad van Polen.



Om alvast in de stemming te komen: