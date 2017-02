Groundhog Day voor Arsenal en Arsène Wenger

"Een heerlijke avond", zei een glunderende Arjen Robben, die de 1-0 maakte, woensdagavond in de Allianz Arena voor de camera van Veronica. "Ik moet het misschien zelf niet zeggen, maar het was wel een beetje een galavoorstelling. Normaal gesproken moet dit voorbij zijn. Dit mogen wij zeker niet meer uit handen geven."



Utopie

Zo eindigt het Champions League-avontuur van Arsenal en Wenger opnieuw in de achtste finales. Met heimwee denken ze in Emirates Stadium terug aan het seizoen 2005/06, toen de finale in Parijs werd bereikt. Daarin bleek FC Barcelona met Frank Rijkaard, Giovanni van Bronckhorst en Mark van Bommel te sterk (2-1).



Sindsdien blijft de finale een utopie voor Arsenal. In de laatste tien seizoenen gingen ze nog een keer in het zicht van de haven onderuit: in 2008/09, in de halve finales tegen Manchester United. Twee keer was de kwartfinale het eindstation, tegen Liverpool (2007/08) en FC Barcelona (2009/10). Zeven keer strandden The Gunners in de achtste finales. En nu dus naar alle waarschijnlijkheid weer.



Niet voor het eerst bleek Bayern München een plaaggeest voor de Londenaren. Ook in de seizoenen 2012/13 en 2013/14 was Der Rekordmeister de betere van Arsenal in de achtste finales. Van de elf confrontaties tussen Bayern verloor Arsenal er zes. Drie keer wonnen de Engelsen.



Groundhog Day

In de groepsfase van vorig seizoen kwamen beide teams elkaar ook tegen. Arsenal leek toen geleerd te hebben van de eerdere ontmoetingen en won in oktober 2015 met 2-0 in eigen huis, door doelpunten van Olivier Giroud en Mesut Özil. In de return in München toonde zich oppermachtig: 5-1. Dezelfde eindstand als woensdagavond.



Zo begint de trainerscarrière van Arsène Wenger steeds meer gelijkenissen te vertonen met de chagrijnige weerman in de film Groundhog Day, waarin acteur Bill Murray elke morgen op diezelfde dag opnieuw wakker wordt.