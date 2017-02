Welke Nederlanders zijn nog actief in de Europa League?

Na het Champions League-geweld van de afgelopen dagen begint ook de Europa League aan de knock-outfase. Er zijn nog 32 teams over, waarvan twee Nederlandse: Ajax en AZ. Maar hoeveel landgenoten zijn nog actief in de tweede ronde van de Europa League, buiten de Nederlanders in Amsterdamse en Alkmaarse dienst.

Buiten de wedstrijden van Ajax tegen Legia Warschau en AZ tegen Olympique Lyonnais kunnen donderdagavond achttien Nederlanders in actie komen in de Europa League. In het overzicht is rekening gehouden met Marco Bizot (Racing Genk) en Memphis Depay (Olympique Lyonnais), zij zijn allebei niet ingeschreven/speelgerechtigd voor de tweede ronde van de Europa League.



Dat geldt ook voor William Troost-Ekong van AA Gent. De centrale verdediger heeft daarnaast weliswaar een Nederlands paspoort, maar komt uit voor de Nigeriaanse nationale ploeg en zou dus niet in het overzicht komen. Voor Oguzhan Ozayakup geldt hetzelfde. De middenvelder van Besiktas heeft een Nederlands paspoort, maar is Turks international.



De achttien Nederlanders (onder wie twee trainers) in de tweede ronde van de Europa League:

Krasnodar (Rus)

vs. Fenerbahçe (Tur)

Dick Advocaat (trainer) Robin van Persie Jeremain Lens Gregory van der Wiel







Astra Giurgiu (Roe)

vs. Racing Genk (Bel)

Albert Stuivenberg (trainer) Jean-Paul Boëtius Sandy Walsh









AA Gent (Bel)

vs. Tottenham Hotspur (Eng)

Vincent Janssen Michel Vorm









Ludogorets (Bul)

vs. FC Kopenhagen (Den)

Jody Lukoki Virgil Misidjan









PAOK Saloniki (Gri)

vs. Schalke 04 (Dui)

Diego Biseswar Klaas-Jan Huntelaar









Villarreal (Spa)

vs. AS Roma (Ita)

Kevin Strootman









Anderlecht (Bel)

vs. Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Bram Nuytinck









Manchester United (Eng)

vs. Saint-Etienne (Fra)

Daley Blind









Hapoel Beer-Sheva (Isr)

vs. Besiktas (Tur)

Ryan Babel









Olympiacos (Gri)

vs. Osmanlispor (Tur)

Adam Maher