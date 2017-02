Robben laat Adriaanse zien dat 'zijn tijdperk' niet voorbij is

Arjen Robben was woensdag weer van grote waarde voor Bayern München. Met een kenmerkende goal, waarbij hij van rechts naar binnenkwam en met links raak schoot, opende de buitenspeler de score tegen Arsenal (5-1). Het was een actie die volgens Co Adriaanse inmiddels gedateerd is.

Het is minuut elf van Bayern München - Arsenal in de achtste finales van de Champions League als Robben de bal aan de rechterkant van het veld krijgt. Hij besluit naar binnen te dribbelen en is twee tegenstanders te snel af. Wat volgt is een typische Arjen Robben-goal: een hard geplaatst schot in de verre hoek. En ook Arsenal-doelman David Ospina heeft dus geen passend antwoord.



Robben deed het al zo vaak dat het voor een verdediger (en keeper) geen verrassing meer mag zijn. Maar toch lukt het de inmiddels 33-jarige Bedummer nog steeds op om zijn kenmerkende wijze erg succesvol te zijn. Het is een combinatie van zijn balbehandeling, snelheid, inzicht en misschien wel de angst bij tegenstanders over wat komen gaat.

Adriaanse

Zo maakte Robben tegen Arsenal zijn negende doelpunt van dit seizoen, in twintig officiële duels. Geen cijfers van iemand op zijn retour. Maar als het aan Co Adriaanse ligt is de tijd van spelers als Robben voorbij. Dat zei hij zondagavond in Studio Voetbal, tot grote verbazing van andere gasten aan tafel, als bondscoach Danny Blind en voormalig perschef van Oranje Kees Jansma. Ze konden alleen maar lachen om de uitspraak van Adriaanse.



"Het tijdperk van buitenspelers is helemaal voorbij. Zelfs van buitenspelers die naar binnen gaan", zei Adriaanse stellig. "Ook het tijdperk van een linkspoot rechts en een rechtspoot links is voorbij. Ze gaan allemaal de trechter in. Er is geen organisatie. Ze lopen elkaar zo alleen maar in de weg."

Adriaanse voegde eraan toe dat de aanvalslinie die Blind voor ogen heeft bij Oranje, met Robben, wel moet spelen om een basisplaats bij het Nederlands elftal te verdienen. "Robben staat nooit in de basis. Hij speelt zeer onregelmatig, laat ik het dan zo zeggen. Te weinig en ook wisselvallig."



Blind: "Kom op, Co. Robben speelt alles na de winterstop en is top."



Statistieken

De cijfers zeggen het volgende. Robben miste dit seizoen vier van de eerste vijf speelrondes in de Bundesliga, maar vanaf oktober ontbrak de Nederlander in maar twee competitie wedstrijden van Bayern. Hij stond in twintig officiële duels die hij speelde zestien keer in de basis. Ook met zijn doelpunten en assists blijft Robben van grote waarde voor de koploper in Duitsland. De ex-speler van PSV, Chelsea en Real Madrid maakt een doelpunt per 146 minuten. Een beter gemiddelde dan vorig seizoen. Zo lijkt de voorspelling van Adriaanse om Robben af te schrijven behoorlijk voorbarig.