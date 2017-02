OEI! Zlatan's WAG wil weg uit Engeland

Ze had het veel beter naar haar zin in Italië en ziet haar man graag een overstap maken naar een club in Milaan of Napels. Zlatan houdt het al meer dan tien jaar vol met Helena, dus is de kans groot dat hij trouw naar haar luistert. Wij zouden het in ieder geval wel weten...





Een bericht gedeeld door Ibrahimovic Fans Page (@ibrahimovicfanspage) op 5 Okt 2014 om 11:18 PDT