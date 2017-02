Dit zijn de sterspelers van Ajax-opponent Legia

Michal Pazdan verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand met zijn sterke optreden op het EK in Frankrijk. Samen met Kamil Glik vormde hij een enorm sterk verdedigingsduo en schopte Polen het tot de kwartfinale, waarin het pas na penalty's verloor van Portugal. In de groepsfase incasseerde het duo zelfs niet één tegendoelpunt. Kung-Fu Pazdan werd in de wedstrijd tegen Duitsland verkozen tot officiële Man of the Match. Verdedigend laat Legia nog wel eens een steekje vallen, maar met Pazdan in vorm is er toch werk aan de winkel voor de Ajacieden in de voorhoede.







Vadis Odjidja-Ofoe stond ooit bekend als een groot talent bij Anderlecht en HSV, maar zijn echte doorbraak beleefde hij in dienst van Club Brugge. Vadis speelde meer dan tweehonderd wedstrijden in Brugge voor hij via omzwervingen bij Norwich City en Rotherham in Warschau belandde. Inmiddels is de 27-jarige Belg een vaste waarde op het middenveld en was hij eerder in de Champions League trefzeker met een doelpunt tegen het grote Real Madrid.







Miroslav Radovic weet het net vaak te vinden in het shirt van Legia. De Servische middenvelder annex buitenspeler maakte in dertien competitiewedstrijden al zeven doelpunten en heeft daarnaast acht assists achter zijn naam staan. Ook in de Champions League scoorde hij in beide wedstrijden tegen Real Madrid. Radovic is een echt clubicoon in Warschau. Hij speelde tussen 2005 en 2015 al ruim driehonderd wedstrijden voor de club. Dit seizoen keerde hij terug bij Legia na een korte periode in het buitenland actief te zijn geweest.