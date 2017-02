Cavani goed op weg om Koning Zlatan te onttronen

Toen Zlatan Ibrahimovic in de spits stond bij Paris Saint-Germain moest Edinson Cavani genoegen nemen met een rol aan de linkerkant. Inmiddels mag de Uruguayaan zich bewijzen in de spits en dit gaat vooralsnog fantastisch. Met een snoeihard schot zette hij dinsdag de 4-0 op het bord tegen Barcelona. Ook afgelopen weekend was hij met twee doelpunten belangrijk voor zijn ploeg in de race om het landskampioenschap.

In de zomer van 2013 maakte de Uruguayaan de overstap naar Parijs. Zlatan was hier inmiddels de grote man, dus was het nog maar de vraag in wat voor rol de spits zich zou moeten schikken. Dit seizoen vond El Matador liefst 25 keer het net in slechts 23 wedstrijden. Deed Zlatan het in zijn tijd bij PSG nou echt veel beter dan Cavani? We trekken de statistieken er op na.



Ligue 1: wedstrijden (doelpunten)

Zlatan Ibrahimovic Edinson Cavani 2012/13 34 (30) - 2013/14 33 (26) 30 (16) 2014/15 24 (19) 35 (18) 2015/16 31 (38) 32 (19) 2016/17 - 23 (25) Totaal 122 (113) 120 (78)



Cavani is helemaal los na het vertrek van Ibrahimovic. Eindelijk mag hij weer op de positie spelen waarin hij furore maakte bij Palermo en Napoli: centraal in de punt van de aanval. Zlatan scoorde voor zijn vertrek altijd vaker dan zijn collega, maar als we kijken naar het aantal doelpunten dat Cavani maakte als spits liggen de cijfers van de twee een stuk dichter bij elkaar.



Cavani in de spits en aan de zijkant

Wedstrijden Doelpunten Links/rechtsbuiten 59 30 Spits 53 44



In de spits scoort Cavani dus gemiddeld 0.83 keer per wedstrijd, terwijl Zlatan met 113 goals in 121 wedstrijden niet eens zo veel beter scoort, namelijk 0.93. Zlatan maakte slechts in één seizoen meer doelpunten dan het aantal wedstrijden dat hij speelde. Zlatan kennende was dit in zijn allerlaatste jaar in Parijs, want de spits wordt met de jaren alleen maar beter. Cavani is goed op weg richting de dertig doelpunten, dus als hij zo door blijft gaan kan hij het gemiddelde van Ibrahimovic nog bereiken. De Uruguayaan is ook pas dertig jaar oud, dus hij heeft nog even de tijd om Zlatan in te halen.



Champions League (korte invalbeurten buiten beschouwing gelaten)

Zlatan Ibrahimovic Edinson Cavani 2012/13 9 (3) - 2013/14 8 (10) 8 (4) 2014/15 6 (2) 10 (6) 2015/16 10 (5) 10 (2) 2016/17 - 7 (7) Totaal 33 (20) 35 (19)



Ook op het kampioenenbal laten de twee zien van grote klasse te zijn. Cavani loopt dankzij zijn droge knal tegen de Catalanen nog steeds keurig één op één in de Champions League. PSG zit pas in de achtste finales, maar Cavani heeft nu al vaker gescoord in één Champions League-editie dan hij ooit deed. Paris is een van de outsiders om de Cup met de grote Oren binnen te slepen. Uiteraard moet er dan wel nog even afgerekend worden met Barcelona in de return. Maar als Cavani en zijn ploeggenoten het net zo op hun heupen krijgen als afgelopen dinsdag mag dit geen probleem zijn.



Cavani moet dus nog even aan de bak om Koning Zlatan helemaal te doen vergeten bij de fans van PSG, maar hij is zeker goed op weg.