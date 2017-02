Vijf memorabele confrontaties met Franse tegenstanders

1. 13-04-2005: PSV - Olympique Lyon 1-1

Een heroïsche avond in het Philips Stadion. Kwartfinale Champions League. Na de 1-1 in Lyon gaf het scorebord ook in Eindhoven na negentig minuten 1-1 aan. Verlenging leverde geen beslissing op en dus volgden strafschoppen. PSV beschikte met helden als Gomes, Alex, Cocu en Van Bommel over een ijzersterk team, maar een ongetalenteerde spits werd de held van de avond. De Braziliaan Robert benutte de beslissende strafschop en schoot PSV naar de halve finale van de Champions League.



2. 30-11-2006: AS Nancy - Feyenoord 3-0

Alles wat mis kán gaan, ging ook mis. Een inktzwarte pagina in de clubhistorie van Feyenoord. Niet eens zozeer wegens de kansloze 3-0 nederlaag, de eigen goal van André Bahia of de rode kaart van Royston Drenthe. De rellen op de tribune overschaduwden alles. Toeschouwers misdroegen zich dusdanig, dat de politie traangas inzette. Spelers kregen daar last van en een tijdelijke staking volgde. De UEFA greep naderhand hard in en zette Feyenoord uit de UEFA Cup.







3. 07-11-1979: AS Saint-Étienne - PSV 6-0

In de tweede ronde van de UEFA Cup ging het helemaal mis voor PSV. De thuiswedstrijd tegen AS Saint-Étienne verliep vlekkeloos, met een 2-0 overwinning. Uit leek het helemaal nergens op en stond het na vijf minuten al 3-0 voor de Fransen. De teller stokte pas bij zes tegentreffers, waarvan twee op naam van ene Michel Platini. De laatste treffer, een strafschop in de 89e minuut, kwam van de voet van oud-Ajacied Johnny Rep.



4. 24-02-2011: PSV - Lille 3-1

Zes jaar geleden bereikte PSV de kwartfinales van de Europa League. De eerste horde na de poulefase was Lille. Uit stond PSV tien minuten voor tijd nog met 2-0 achter, maar late treffers van Bouma en Toivonen zorgden voor een 2-2 eindstand. In Eindhoven greep Lille opnieuw de macht. Halverwege stond het zelfs nog 0-1. Dankzij een ijzersterke tweede helft kwam het allemaal toch nog goed voor PSV.



5. 04-11-2004: AZ - AJ Auxerre 2-0

De laatste keer dat AZ een Franse tegenstander trof, was in het successeizoen 2004/2005. AJ Auxerre was een van de vele tegenstanders die ten onder ging tegen de Alkmaarders. Stein Huysegems was die avond de grote man. Dankzij twee treffers van de Belgische buitenspeler, was de eindstand al na twintig minuten bereikt. De ploeg van Co Adriaanse koerste vervolgens rechtstreeks op de UEFA Cup-finale af, totdat Sporting Portugal in de 121e minuut roet in het eten gooide…