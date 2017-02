Tweede Europa League-debuut Krul roept prachtige herinnering op

Een flink keepersprobleem leidde ruim tien jaar geleden tot kopzorgen bij Glenn Roeder, de toenmalige manager van Newcastle United. Vaste sluitpost Shay Given en diens stand-in Steve Harper kampten beiden met blessures. De jonge Tim Krul kreeg zijn kans. En die pakte de Nederlander met beide handen aan. Lovend waren de Britse media, na het waanzinnige optreden van Krul:



"Rookie teenage goalkeeper Tim Krul emerged as Newcastle's hero" - The Telegraph



"Goalie Tim Krul made an impressive debut" - BBC



"Debutant goalkeeper Tim Krul kept Glenn Roeder's side in the game with several match-winning saves" - The Independent