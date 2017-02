Tete speelt meer Europese duels dan competitiewedstrijden bij Ajax

Ajax komt donderdag in actie in Europees verband en dat betekent een kans voor Kenny Tete. De rechtsback mag op bezoek bij Legia Warschau aan de aftrap verschijnen, omdat Joël Veltman ontbreekt wegens ziekte. Opvallend is dat Tete dit seizoen drie keer zo vaak in Europa speelt als in de competitie.

De laatste minuten die Tete maakte in de Eredivisie? Die waren op 13 augustus 2016. Inderdaad, meer dan een half jaar geleden. Tussendoor mocht de viervoudig international wel regelmatig opdraven in Europees verband. Zowel in de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos (2-0) als in het uitduel met Standard Luik (1-1) deed Tete de volledige negentig minuten mee. Eerder speelde hij in de voorronde van de Champions League ook al drie complete wedstrijden.



Tete in de Eredivisie 16/17



Wedstrijden: 2

Minuten: 180



Tete in Europa 16/17*:



Wedstrijden: 5

Minuten: 450



*Exclusief de wedstrijd Legia Warschau – Ajax van vanavond.