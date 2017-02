Hoe AZ al vijf jaar kiezelhard Europa uitvliegt

Dat AZ nog in de Europa League actief is, is knap. Daar zag het tijdens de poulefase lange tijd niet naar uit. En de Alkmaarders doen het door de jaren heen ook helemaal niet onaardig in Europa. Maar op het moment dat de tegenstanders iets sterker worden, is het verschil met de Europese subtop gigantisch groot. De laatste jaren verliep de aftocht uit de Europa League telkens bijzonder pijnlijk.