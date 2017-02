Na twintig jaar weer een Kluivert in Europees duel Ajax

Op 5 maart 1997 kwam Kluivert senior namens Ajax voor het laatst in actie in Europees verband. Dat was echter niet in de 1/16e finale van de Europa League, maar in de kwartfinale van de Champions League. Thuis tegen Atlético Madrid eindigde het in 1-1, doelpuntenmaker Kluivert. Twee weken later maakte Ajax het karwei af in Spanje, zonder de spits (2-3).



Die voorjaarsavond in 1997 speelde Patrick overigens niet zijn laatste Europese duel in dienst van een Nederlandse club. Dat deed hij tien jaar later, in het shirt van PSV. Op 11 april 2007 viel de afbouwende goaltjesdief in tijdens het uitduel met Liverpool (1-0 verlies). Ook dat was een kwartfinaleduel in de Champions League.