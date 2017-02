Doelpuntloos gelijkspel uitstekend voorteken voor Ajax

Zes keer eerder kwam het voor dat Ajax in een Europese knock-outfase begon met een uitwedstrijd en die met 0-0 gelijkspeelde. Daarvan liep de return vijf keer goed af voor de Amsterdammers, meestal ook nog met ruime cijfers. Uitschieter was er in 1984 tegen het Luxemburgse Red Boys Differdange. In het groothertogdom hield de voetbaldwerg knap stand, in Amsterdam werd het liefst 14-0.



De enige keer dat het voor Ajax mis ging na een 0-0 in de uitwedstrijd, was in het seizoen 2001/2002. Een late treffer van Niclas Jensen zorgde ervoor dat FC Kopenhagen dat jaar een einde maakte aan de Europese ambities van Ajax.



1979/1980 | Kwartfinale Europacup I

Racing Club de Strasbourg - Ajax 0-0

Ajax - Racing Club de Strasbourg 4-0



1984/1985 | Eerste ronde UEFA Cup

Red Boys Differdange – Ajax 0-0

Ajax - Red Boys Differdange 14-0



1991/1992 | Kwartfinale UEFA Cup

AA Gent – Ajax 0-0

Ajax – AA Gent 3-0



1994/1995 | Kwartfinale Champions League

Hajduk Split – Ajax 0-0

Ajax – Hajduk Spit 3-0



1994/1995 | Halve finale Champions League

Bayern München – Ajax 0-0

Ajax - Bayern München 5-2



2001/2002 | Derde ronde UEFA Cup

FC Kopenhagen – Ajax 0-0

Ajax – FC Kopenhagen 0-1



2016/2017 | 1/16e finale Europa League

Legia Warschau – Ajax 0-0

Ajax – Legia Warschau ?-?



Let op: Alleen duels waarbij Ajax begon met een uitduel zijn meegenomen.